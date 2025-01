Hospital Moinhos inova no tratamento de Parkinson com sistema robótico

Procedimento inédito e pioneiro na América Latina e Central é realizado pelo Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Trata-se da primeira cirurgia neurológica para implantação de eletrodo cerebral em um paciente com doença de Parkinson usando o sistema robótico de imagem Loop-x na Suíte Robótica Brainlab.

A Suíte Robótica Brainlab é dedicada a cirurgias de alta complexidade e precisão e combina diferentes tecnologias de cirurgia guiada por imagens, aquisição intraoperatória de imagens 3D, robótica cirúrgica e integração digital. Os equipamentos contam com elevado grau de automatização para a obtenção da maior segurança possível no procedimento.

Instituição hospitalar investiu R$ 4,9 milhões

O espaço é o primeiro do tipo na América Latina – e o Hospital Moinhos de Vento foi a quinta instituição no mundo a contar com uma sala desse porte. O Loop-X integra a Suíte Robótica que a instituição adquiriu recentemente junto à empresa alemã Brainlab, em um investimento de R$ 4,9 milhões.

Cirurgia inédita na América Latina e Central

"A cirurgia que realizamos foi a primeira nessa configuração na América Latina e Central, com o apoio do sistema Loop-X e sua tecnologia de alta precisão em imagens, exclusiva da Suíte Robótica do Moinhos no Brasil”, explica Alexandre Reis, neurocirurgião do Moinhos especialista em Distúrbios do Movimento, que conduziu a equipe durante a operação. O médico salienta que trata-se de um marco no tratamento do Mal de Parkinson e na busca pela qualidade de vida destes pacientes, pela agilidade e melhora dos resultados.



Com a tecnologia da Suíte Robótica, é possível realizar todas as etapas da cirurgia no mesmo local – não é necessário deslocar o paciente até uma sala para exames de imagem, por exemplo –, o que reduz o tempo de procedimento e a exposição do paciente a riscos. Ainda, o uso do Loop-X, que realiza tomografias intraoperatórias, possibilitará intervenções mais precisas e maior conforto para o paciente.

Evolução da técnica do tratamento da doença



A nova cirurgia para o Mal de Parkinson foi instituída mundialmente a partir de 2002. “O Hospital Moinhos de Vento fez a primeira cirurgia de Parkinson no Rio Grande do Sul em 2004 e foi uma das primeiras realizadas no Brasil”, cita o neurocirurgião.



Reis lembra que em 2023, essa cirurgia completou 20 anos e o Hospital Moinhos de Vento adquiriu grande experiência nesta área, tornando-se ao longo das últimas décadas um centro de referência no tratamento dos distúrbios do movimento e em especial da doença de Parkinson.



Reis explica que o equipamento permite fácil manejo, ocupa um espaço menor na sala de cirurgia e oferece melhor imagem tomográfica. “Agora é possível fazer todos os procedimentos dentro da sala cirúrgica”, explica.



“Nós conseguimos aumentar o arsenal de segurança e de precisão para realização desse tipo de cirurgia, aliado a isso, conseguimos também que esse procedimento seja feito em um tempo menor, evitando o desgaste físico e emocional do paciente, uma vez que ele tem que estar acordado durante toda a cirurgia”, informa.



A cirurgia do Mal de Parkinson sempre esteve ligada à evolução tecnológica, com procedimentos muito semelhantes ao implante de um marca-passo, um aparelho chamado de neuromodulador. Com o investimento feito pelo Hospital Moinhos de Vento, agora a cirurgia também conhecida pela sigla BBS (Estimulação Cerebral Profunda) para o implante do aparelho ficou mais precisa e segura.



“Trata-se de um cirurgia extremamente útil, uma vez que consegue fazer com que pacientes em fases intermediárias das doenças, ou tardia – onde o remédio já não produz mais tanto efeito, ou não produz efeito – permite resgatar o alívio dos sintomas e permite que o paciente retome uma qualidade de vida excepcional, principalmente se a cirurgia for feita no momento ideal”, explica o médico.



A doença de Parkinson é caracterizada por uma diminuição na produção de um neurotransmissor chamado dopamina. Com a cirurgia, o aparelho envia impulsos elétricos para o cérebro do paciente atuando na regulação da área neuronal.