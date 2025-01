Após temporal, primeiro final de semana do ano terá tempo seco no Rio Grande do Sul

O ano não começou da melhor maneira para os gaúchos que prezam por tempo seco. Os dois primeiros dias de 2025 foram marcados por chuvas intensas em diversas regiões do Rio Grande do Sul, com destaque para Porto Alegre, onde a precipitação foi tão intensa que chegou a interromper a solenidade de posse do prefeito reeleito, Sebastião Melo. No entanto, a boa notícia é que o tempo vai virar: nesta sexta-feira (3), um centro de baixa pressão atuará a Sudoeste do Estado no oceano e irá impulsionar a chegada de ar seco pelo interior do continente. O cenário irá perdurar durante todo o final de semana.

Assim, nos municípios próximos a fronteira com o Uruguai a temperatura mínima tende a baixar dos 20°C. Na faixa Leste e Sul, a umidade segue presente com variação de nuvens na Costa Doce, parte da Região Metropolitana e Litoral. Por outro lado, a tarde desta sexta será quente com máximas acima de 30°C em muitas cidades.

No final de semana, o sol predominará e as manhãs, noites e madrugadas terão temperaturas mais amenas. Aqueles que optarem por viajar ou permanecer no litoral serão recompensados durante as tardes, quando tanto no Litoral Sul quanto no Norte, o céu estará limpo e o clima agradável.

Na Grande Porto Alegre, onde somente em um dia, o 1°, choveu 60% da média histórica de janeiro, a sexta-feira terá umidade e variação de nuvens se alternando com períodos de sol. Nesse dia, a máxima na região será de 31° enquanto a mínima não ficará abaixo dos 21°C. Ao longo do fim de semana, o sol será protagonista e poucas nuvens o acompanharão. O destaque fica para uma maior amplitude térmica.