Trensurb circula apenas entre as estações Farrapos e Novo Hamburgo

trens estão operando somente entre as estações Farrapos e Novo Hamburgo. Segundo a Trensurb, o motivo é o alagamento da via entre as estações São Pedro e Farrapos causado pelo grande volume de água na região. A circulação da Trensurb sofreu alterações na manhã desta quinta-feira (2) nas estações de Porto Alegre. Com a forte chuva que atingiu a Capital na tarde de quarta-feira (1º) , osSegundo a Trensurb, o motivo é ocausado pelo grande volume de água na região.

A viagem até o Centro de Porto Alegre está sendo complementada por uma linha de ônibus circular, que é gratuita para os usuários, custeada pela própria Trensurb. No Centro de Porto Alegre, a parada dos ônibus é no terminal da avenida Júlio de Castilhos, entre as ruas Doutor Flores e Vigário José Inácio. A empresa espera normalizar a circulação dos trens até o Centro Histórico de Porto Alegre até o início da tarde desta quinta-feira.

Trensurb havia reaberto as estações Mercado , Rodoviária e São Pedro. Os trens estavam circulando em todas estações de Porto Alegre de segunda a sábado, das 5h às 20h, com o intervalo de 12 minutos entre cada trem mesmo nos horários de pico. As equipes da Trensurb trabalharam exaustivamente para restabelecer a operação do último segmento da via férrea que estava desativado desde maio, exatamente o mais castigado pelas enchentes. O trecho que abrange as estações Mercado, Rodoviária e São Pedro permaneceu submersa por mais de 20 dias em razão da enchente de maio. Além disso, duas das cinco subestações de energia que alimentam a tração dos trens foram completamente alagadas e foram reconstruídas. Na véspera de Natal, sete meses após a enchente, a.

A paralisação das atividades do trem ocorreu no dia 3 de maio em razão da enchente que atingiu Porto Alegre e a Região Metropolitana - as instalações da empresa nos municípios de Porto Alegre, Canoas e São Leopoldo foram afetadas. No dia 30 de maio, a Trensurb restabeleceu, parcialmente, os serviços entre as estações Mathias Velho, em Canoas, e Novo Hamburgo. No dia 20 de setembro, data comemorativa da Revolução Farroupilha, os trens voltaram a circular em Porto Alegre, chegando até a estação Farrapos.

A Trensurb opera uma linha de trens com extensão de 43,8 quilômetros, no eixo da Região Metropolitana de Porto Alegre, com 22 estações e uma frota de 40 trens, que atendem a seis municípios: Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Novo Hamburgo.