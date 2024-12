Porto Alegre retoma vacinação contra Covid-19 em crianças menores de 5 anos

A vacinação contra Covid-19 para crianças de 6 meses a menores de 5 anos volta a ser oferecida nas unidades de saúde de Porto Alegre. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) recebeu 8 mil doses do imunizante Pfizer Baby, cuja distribuição terminou na manhã de sexta-feira (27). As informações são da prefeitura de Porto Alegre.

dependendo da condição vacinal. No momento da imunização, pais ou responsáveis devem levar a carteira de vacinação e o cartão SUS.O imunizante contra Covid-19 entrou no calendário de rotina para essa faixa etária justamente por ser um. “Por isso, é importante que recebam a proteção da vacina, evitando que desenvolvam casos mais graves da doença”, explica a enfermeira Renata Capponi, do Núcleo de Imunizações da Diretoria de Vigilância em Saúde.No dia 17, Porto Alegre retomou a vacinação contra a Covid-19 para grupos prioritários acima de 12 anos em 15 clínicas de família e unidades de saúde com turno estendido.