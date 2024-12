Após Natal chuvoso, tempo seco retorna ao Rio Grande do Sul

Após um Natal com muita chuva e tempo enfarruscado, o domínio de uma massa de ar seco proporcionará uma quinta-feira (26) de sol e pouquíssima nebulosidade em grande parte do Rio Grande do Sul. Chamamos atenção que devido um centro de baixa pressão no oceano ainda deve haver uma maior quantidade de nuvens na faixa Leste, sobretudo na Zona Sul do Estado. Está é a região onde teremos um vento moderado e entre as aberturas de sol, chuva passageira, mas em poucas áreas. As temperaturas devem ficar entre 9 e 29°C no território gaúcho.



Já em Porto Alegre e na Região Metropolitana, o ar seco garante o sol na companhia de algumas nuvens ao longo do dia. O dia amanhece um pouquinho ameno, mas com temperatura que aos poucos entra em elevação ainda pela manhã devido o predomínio do sol. À tarde, o clima chega até ser um pouco quente. A mínima e a máxima ficam entre 18 e 27°C.