Natal tem forte chuva em parte do Rio Grande do Sul

Natal com chuva domina o clima em muitas cidades gaúchas nesta quarta-feira (25), seguindo o que a previsão do tempo já indicava para o feriado no Rio Grande do Sul. No Litoral Norte, forte chuva domina o dia dos moradores e veranistas que escolheram passar as gestas de fim de ano na beira da praia.

Em Xangri-Lá, relatos de quem está no balneário indicam precipitação intensa. Em Torres, na divisa com Santa Catarina, a chuva chegou com força no fim da manhã desta quarta.

Em Porto Alegre, o dia é de tempo chuvoso, com chuva fina registrada em áreas da cidade.