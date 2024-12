O que já se sabe sobre a queda do avião em Gramado

Veja o que se sabe até agora sobre a tragédia:

• A decolagem

Por volta das 9h10min da manhã de domingo (22), a aeronave Piper Cheyenne decolou do Aeroporto de Canela sob chuva e muita neblina. O destino era Jundiaí, no interior de São Paulo.

• A queda

• O atendimento

O Corpo de Bombeiros Militar controlou o incêndio decorrente da queda da aeronave. Dezessete pessoas foram encaminhadas para o hospital da cidade, a maioria por inalação de fumaça.

• Pacientes mais graves

As. Uma delas tem 51 anos, teve 30% do corpo queimado e está na UTI do Hospital Cristo Redentor. A outra paciente tem 56 anos e está internada na UTI Queimados Hospital de Pronto Socorro (HPS), com 43% do corpo atingido pelo fogo.