Aposentado estava na cama quando avião arrancou o telhado da casa

O aposentado Claudio Sander, prestes a completar 81 anos, havia voltado para a cama após tomar o café da manhã, neste domingo, em Gramado, quando um estrondo no andar superior do sobrado onde mora, na Avenida das Hortênsias, mudou a rotina. Ele e o cachorro Pito estavam no quarto quando a aeronave pilotada pelo empresário Luiz Cláudio Galeazzi arrancou o telhado, destruiu as caixas d'água e o forro de madeira antes de bater em uma loja, matando todos a bordo.

Apesar do incidente, que acabou vitimando todos os ocupantes do avião, o aposentado mantém a leveza. "Como eu e meu cachorro não perdemos uma gota de sangue, tenho de ficar contente e agradecer a Deus", disse ao JC, entre risos.

Viúvo e sem filhos, ele planejava almoçar na casa da afilhada da esposa, a quem tem como filha. Quando a tragédia aconteceu, levantou-se rapidamente, trocou o pijama pela primeira muda de roupa que encontrou e ligou para ela, pedindo para ser resgatado. Sander e Pito foram levados para a casa da família, onde ficarão abrigados até ter condições de ir para outro local.

A ideia, agora, é morar em outra propriedade que ele tem na divisa com um município vizinho. Ele ainda não sabe quando poderá voltar ao local do acidente e nem mesmo as condições da estrutura. Mas pretende reconstruir quando possível, ainda que não pretenda voltar a viver ali.