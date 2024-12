Avião cai na avenida das Hortênsias, em Gramado

Atualizada às 15h48min

Um avião caiu na avenida das Hortênsias, em Gramado, por volta das 9h30min deste domingo (22). No atendimento inicial, pelo menos 14 pessoas foram encaminhadas para atendimento no hospital da cidade. De acordo com o governador Eduardo Leite, não há sobreviventes entre os 10 tripulantes (informações preliminares) e dois feridos estão em estado grave no hospital. A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) informa que a ERS-235 (avenida das Hortênsias), em Gramado, está com o fluxo de veículos totalmente bloqueado em virtude de queda do acidente.

Informações obtidas por meio do cruzamento de informações dão conta de que as vítimas fatais, todas da aeronave, eram o empresário paulista Luiz Cláudio Galeazzi, a mulher, três filhas do casal, a mãe da esposa, uma cunhada e o marido e seus dois filhos.

"Os hospitais estão atendendo as pessoas que foram no local atingidas. infelizmente duas delas parecem estar em estado grave por conta de queimaduras, mas a gente está também acompanhando essa situação e trabalhamos, além de tudo, para fazer o trabalho da perícia com a agilidade possível. É uma situação que exige muito cuidado, muita cautela para a remoção da estrutura da aeronave, evitando o colapso e estabilizando a área que está com muita instabilidade do prédio que foi atingido", afirmou o governador em vídeo publicado em suas redes sociais.

Duas mulheres que estavam na pousada atingida pelo impacto e pelo fogo - uma funcionária e uma hóspede - estão em estado grave e precisaram ser transferidas para os hospitais de Pronto Socorro e Cristo Redentor, em Porto Alegre.

Por meio de nota, a Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul confirmou a queda da aeronave. O texto diz também que "o Corpo de Bombeiros Militar controlou o incêndio decorrente da queda da aeronave, que havia decolado de Canela. O avião colidiu na chaminé de um prédio, depois no segundo andar de uma residência e, então, caiu sobre uma loja de móveis. Destroços ainda alcançaram uma pousada. No atendimento inicial da ocorrência, pelo menos 15 pessoas foram encaminhadas para o hospital da cidade, a maioria em razão de ter inalado fumaça do incêndio provocado pela queda. O local está isolado pela Brigada Militar. As forças de segurança permanecem no local fazendo o trabalho de rescaldo e resgate. A Polícia Civil investiga o caso".

Ao final da manhã, a assessoria de imprensa da Infraero divulgou texto esclarecendo que a aeronave de prefixo PR-NDN, decolou do Aeroporto de Canela às 9h15, com destino a Jundiaí (SP), e sofreu a queda na área urbana do município de Gramado, fora do sítio aeroportuário. "As informações sobre as causas do acidente, número de passageiros e tripulação, bem como a investigação, devem ser apuradas junto ao Cenipa – Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, órgão ligado ao Comando da Aeronáutica e à Anac – Agência Nacional de Aviação Civil", afirma.

O governador Eduardo Leite, que chegou ao local por volta das 11h30min, disse, em vídeo no Instagram, que não há sobreviventes. "Já estou aqui, me dirigindo para o local onde houve o acidente, para acompanhar a evolução da operação conduzida pelas nossas forças de segurança. Aparentemente, infelizmente, não há sobreviventes pelo lado dos tripulantes. Toda operação agora é para garantir o isolamento da área e o atendimento às vítimas e às pessoas naquele entorno", disse o governador. Mais cedo, Leite havia se manifestado por meio da rede social X: "Estou acompanhando junto às forças de segurança do Estado o triste episódio de queda de uma aeronave em Gramado. Estamos com todo o efetivo do município e de Canela mobilizado para atender a ocorrência. Também estou me deslocando para acompanhar a operação no local. No momento, a prioridade é garantir o isolamento da área e atender as vítimas que sofreram ferimentos. Infelizmente, as informações iniciais dão conta de que os ocupantes da aeronave não sobreviveram."

Também pela rede social X, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação do governo federal, Paulo Pimenta, lamentou o acidente. "Acabo de receber a notícia da queda de um avião em Gramado. Estou acompanhando de perto os desdobramentos do acidente junto a autoridades locais. Envio minha solidariedade aos familiares e amigos das vítimas desta tragédia que acontece no nosso estado."

No site Gramado Acontece, o capitão Bastos, da Briga Militar local, informa que duas pessoas já foram resgatadas com vida.

Segundo o capitão, a aeronave bateu contra um prédio que ficou atrás da loja ProLar. Em seguida, ela acertou uma casa e uma loja de móveis, além de detritos terem sido arremessados em uma pousada. "Não sabemos ao certo quantas pessoas se encontravam no avião naquele momento, mas, no entanto, duas pessoas já foram resgatadas na pousada com vida. No momento, então, a Brigada Militar segue fazendo o isolamento do local para garantir que não haja um aumento das vítimas e também para que todos os primeiros respondedores possam trabalhar com calma e tranquilidade nesse momento que nós precisamos", afirmou Bastos ao site.

