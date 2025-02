Ônibus invade agência bancária em Porto Alegre durante a madrugada

Um ônibus da Carris invadiu uma agência do Banco no Brasil durante a madrugada desta segunda-feira (24), após colidir com um veículo no cruzamento das avenidas São Pedro X Farrapos. A EPTC foi acionada por volta da uma 1h da manhã.

Segundo a empresa, o ônibus, que circulava na av. São Pedro em direção à av. Benjamim Constant, estava sendo recolhido para a garagem sem passageiros, fora de operação, quando ao cruzar a av. Farrapos no sinal verde teria sido abalroado por um veículo, perdendo o controle ao atingir o imóvel.

Os funcionários responsáveis pela segurança da agência informaram ao Jornal do Comércio que ainda não é possível ter uma dimensão do prejuízo na estrutura, pois aguardavam a chegada da perícia. Os mesmos afirmaram que o motorista do carro envolvido foi atendido rapidamente pela Samu e sofreu fratura no pé e que o motorista do ônibus não se feriu.

Reinaugurado em agosto de 2024, o local ficou meses fechado por conta das enchentes que atingiram o Estado, e agora deverá passar por mais um período de interdição. A agência possui 48 funcionários.

A ocorrência foi atendida e registrada pelo 9° Batalhão da Polícia Militar. O trecho foi liberado para o fluxo de veículos às 3h da madrugada.