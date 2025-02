Nova onda de calor atinge o Rio Grande do Sul e eleva temperaturas aos 42°C

O Rio Grande do Sul está, novamente, sob alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para onda de calor. Válido até a próxima quarta-feira (26), o alerta indica que a temperatura pode ficar cinco graus acima da média para esta época do ano, podendo atingir e ultrapassar os 42ºC em algumas regiões do Estado, principalmente, no Centro e no Oeste.



De acordo com a MetSul Meteorologia, essa nova onda de calor será longa e poderá invadir também o mês de março. O fenômeno está associado a uma bolha de calor entre Argentina, Uruguai, Paraguai e o Rio Grande do Sul, afetando ainda parte de Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul.

“A bolha de ar quente se forma na região mais continental, onde o vento Norte associado a um período prolongado de escassez de chuva favorece a formação da bolha de calor. Ela se intensifica dia após dia”, detalha a meteorologista Estael Sias, da MetSul. O calor mais intenso está previsto para o começo da semana.



Em Porto Alegre, a máxima prevista para essa segunda-feira (24) poderá variar entre 38ºC a 39ºC, o que se repete na terça-feira (25). Já na quarta-feira (26), os termômetros devem registrar máxima de 34ºC. Na Região Metropolitana, no entanto, as máximas devem ser ainda mais altas.

“As atualizações nos fazem acreditar que este período de calor intenso e, em alguns momentos, extremo, será prolongado. Atipicamente, prolongado”, complementa Estael. Ainda de acordo com ela, Santa Catarina e Paraná também sentirão os efeitos da onda de calor, mas, “preocupa muito o território gaúcho para o setor agrícola e a saúde pública”. Até este domingo (23), o Rio Grande do Sul contabiliza 154 municípios com decreto de emergência em razão da estiagem, segundo a Defesa Civil.



Em razão da primeira onda, que durou entre os dias 2 e 12 deste mês, o Rio Grande do Sul bateu recorde de temperatura. Quaraí, na fronteira Oeste, atingiu a marca de 43,8°C - a maior desde o começo das medições, em 1910.



Conforme a Sala de Situação do governo do Estado, a umidade relativa do ar ficará abaixo dos 30%. O recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para um ambiente saudável é de 50 a 60%. “Nesses dias, é aconselhável uma atenção redobrada para alguns públicos, principalmente crianças, idosos e pessoas doentes, a quem deve ser ofertada hidratação constante e um ambiente arejado”, reforça a tenente Sabrina Ribas, da Defesa Civil.



Já na segunda metade da semana, devido ao aumento de nuvens e ocorrência de pancadas de chuva, as máximas serão menores em diversas cidades, mas ainda assim deve seguir calor no território gaúcho com tardes quentes e abafadas - o que favorece pancadas de chuva com temporais isolados.