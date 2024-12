Quem eram as vítimas do acidente aéreo em Gramado

acidente aéreo Luiz Cláudio Galeazzi distância de cerca de 2,4 mil metros entre a pista do aeroclube e o choque com as construções na avenida das Hortênsias. O desastre matou 10 pessoas que estavam na aeronave. Além do piloto, nove membros da família acabaram vitimados. ocorrido no começo da manhã deste domingo em Gramado aconteceu depois que o avião pilotado pelo empresário paulistapercorreu umaentre a pista do aeroclube e o choque com as construções na avenida das Hortênsias. O desastreque estavam na aeronave. Além do piloto, nove membros da família acabaram vitimados.

Confira a lista dos passageiros, apurada por meio do cruzamento de informações entre a pousada onde o grupo havia se hospedado, o Aeroclube de Canela, de onde partiu o avião, e um sócio do empresário.

- Luiz Claudio Salgueiro Galeazzi - piloto

- Tatiana Natucci Niro - esposa de Galeazzi

- Maria Eduarda Niro Galeazzi - filha de Galeazzi e Tatiana

- Maria Elena Niro Galeazzi - filha de Galeazzi e Tatiana

- Maria Antonia Niro Galeazzi -filha de Galeazzi e Tatiana

- Lilian Natucci - sogra de Galeazzi

- Veridiana Natucci Niro - irmã da esposa de Galeazzi

- Bruno Cardoso Munhoz Guimaraes Araújo - marido de Veridiana

- Giulia: filha Veridiana e Bruno

- Matteo: filho Veridiana e Bruno

Neste domingo, a Galeazzi & Associados, empresa liderada pelo empresário, divulgou um comunicado:

"É com profundo pesar que confirmamos o falecimento de nosso CEO, Luiz Cláudio Galeazzi, 61 anos, sua esposa, três filhas e alguns outros membros da família, além de Bruno Cardoso Munhoz Guimarães (Diretor da Galeazzi & Associados), todos vítimas do acidente aéreo ocorrido na manhã de hoje, em Gramado (RS).

A aeronave partiu de Canela (RS) com destino a Jundiaí (SP) e caiu na região central de Gramado, próximo à Avenida das Hortênsias, gerando grande comoção.

Luiz Galeazzi será eternamente lembrado por sua dedicação à família e por sua notável trajetória como líder da Galeazzi & Associados.

Neste momento de imensa dor, a Galeazzi & Associados agradece profundamente as manifestações de solidariedade e carinho recebidas de amigos, colegas e da comunidade. Nos solidarizamos também com todos os afetados pelo acidente na região.

Reafirmamos nosso compromisso em acompanhar as investigações conduzidas pelas autoridades competentes e informamos que todos os registros e autorizações da aeronave estavam devidamente em ordem.

Pedimos respeitosamente que o direito à privacidade da família seja respeitado neste momento tão delicado.

Mais informações serão divulgadas à medida que forem disponibilizadas pelas autoridades competentes."