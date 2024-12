Duas vítimas na queda do avião em Gramado seguem internadas em Porto Alegre

as duas mulheres seguem internadas nesta manhã de segunda-feira (23), "em estado grave, mas estabilizadas". Duas vítimas da queda do avião em Gramado ocorrida no domingo (22) foram encaminhadas para tratamento em Porto Alegre. Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS),

Uma delas tem 51 anos, teve 30% do corpo queimado e está na UTI do Hospital Cristo Redentor. A outra paciente, tem 56 anos, internada na UTI Queimados Hospital de Pronto Socorro (HPS), com 43% do corpo atingido pelo fogo. O acidente matou 10 pessoas e feriu 17 em terra, destas 13 seguem internadas em Canela.