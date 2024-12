JC Te Lembra: alta recorde do dólar, volta dos voos internacionais ao RS e expectativa no Grêmio

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

preço do dólar, que bateu recorde, chegando a R$ 6,30 O principal destaque foi o. O Banco Central teve de fazer um leilão para conter a elevação.

O primeiro foi da Copa Airlines, vindo da Cidade do Panamá O aeroporto de Porto Alegre retomou operação plena com voos internacionais, após as reformas da enchente.

Câmara dos Deputados aprovou um dos projetos de regulamentação da reforma tributária que havia retornado do Senado com mudanças.

hub aeronáutico lei da cidade dos data centers Em Eldorado do Sul, teve evento de oficialização doe de assinatura de sanção da

No nosso site, há ainda novidades sobre o entorno da rodoviária, com alterações no trânsito e atualizações sobre a passarela, e a última edição de 2024 do Mapa Econômico do RS, com foco na Região Metropolitana, Litoral e Vale do Sinos.

Um Feliz Natal!