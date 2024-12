Eldorado do Sul sediará Hub Aeronáutico

Um novo complexo logístico vai se formar, por etapas, na região Metropolitana de Porto Alegre. Um consórcio de empresas gaúchas pretende, nos próximos 23 anos, aportar cerca de R$ 2,25 bilhões para a concretização de um Hub Aeronáutico em Eldorado do Sul.

O consórcio que conduzirá a iniciativa é integrado pela RGS Engenharia, Construtora Pelotense, Ribas Splettstosser Arquitetura, IG Consultoria, Carvalho Netto Consultoria Empresarial e Fernando Manuel de Oliveira Estratégia e Desenvolvimento de Negócios. O lançamento do empreendimento foi feito nesta quarta-feira (18), com a presença de empresários e políticos, como o vice-governador Gabriel Souza, e o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo.

O complexo se expandirá a partir da estrutura do aeroclube local, que ocupa atualmente uma área de 170 hectares e tem como foco a formação de pilotos. O consultor aeronáutico e representante do consórcio, Roberto Barbosa de Carvalho Netto, salienta que a escola será preservada e com perspectiva de crescimento. A novidade será a preparação da estrutura para trabalhar com o segmento da aviação geral (viagens privadas, como de executivos, por exemplo, sem horários de chegada e saída pré-definidos como os voos comerciais regulares). Além do transporte de pessoas, a movimentação de cargas é uma possibilidade de demanda.

A primeira fase do projeto consiste em asfaltar a pista (que hoje é de saibro). A ação é necessária para a atividade de aeronaves a jato. Ainda na etapa inicial serão construídos 6 mil metros quadrados de hangares (futuramente, chegará a 27 mil metros quadrados) e a infraestrutura de abastecimento será aprimorada. Com o asfaltamento da pista, o complexo poderá receber aviões como o Embraer ERJ 145 (que têm capacidade para até 50 passageiros). “Se a gente operar o Embraer 145 é possível trabalhar com toda a gama de jatos executivos que atuam no Brasil hoje”, assinala Carvalho Netto.

Ele adianta, que a partir da obtenção das licenças necessárias, o asfaltamento deve ser realizado dentro de seis meses. O diretor executivo de projetos do Aeroclube de Eldorado do Sul, Dagoberto Bento Maria, complementa que a intenção é, se não houver contratempos, ter a obra pronta antes da Expointer de 2025 (evento que poderá gerar demanda para o novo Hub).

Em um segundo momento, dentro da ideia do projeto, a meta é implantar uma área comercial nas proximidades do aeroporto. A estrutura ficará na margem da rodovia BR-290 e contará com hotel, museus rodoviário e aeronáutico, shopping center, entre outros atrativos. Na terceira fase a perspectiva é a construção de um centro logístico. Segundo o dirigente, é possível instalar um complexo dessa natureza com aproximadamente 120 mil metros quadrados.

Também está dentro do planejamento, mais adiante com o crescimento da demanda de cargas, ampliar a pista para 1,85 mil metros de comprimento e largura de 45 metros, que é o padrão para operar aeronaves como os Boeings 737-800 que, conforme Carvalho Netto, são aviões utilizados por companhias como Amazon e Mercado Livre. A estrutura possui atualmente 1,6 mil metros de comprimento, por 30 metros de largura. Existe a possibilidade, mais adiante, de ofertar o serviço de transporte por helicóptero.

O consultor frisa que o objetivo do Hub em Eldorado do Sul é prestar um serviço com custo menor e mais agilidade que a aviação geral praticada no aeroporto Salgado Filho. No entanto, o presidente do Aeroclube de Eldorado do Sul, Wilson Schmidt, reitera que a ideia não é concorrer no campo dos voos comerciais. "Essa demanda está sendo bem atendida pela Fraport (concessionária do aeroporto de Porto Alegre)", considera.

Schmidt detalha que o aeroclube fará uma concessão onerosa para o consórcio responsável pelo Hub por 30 anos e em contrapartida terá direito a parte da receita obtida pelo empreendimento. Ele lembra que a área não foi atingida pela enchente, o que demonstrou a importância de ampliar a oferta de infraestrutura aérea no Rio Grande do Sul.