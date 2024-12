Calor retorna ao Rio Grande do Sul nesta quarta-feira

A penúltima semana cheia de 2024 começou fria no Rio Grande do Sul, mas terminará abafada. O ar seco predomina hoje, com sol em todas as regiões e grande amplitude térmica. As mínimas serão baixas ao amanhecer, enquanto as máximas devem atingir entre 28°C e 30°C na maioria do Estado, chegando a 35°C na Metade Oeste. No fim do dia, o aumento de nuvens na fronteira com a Argentina pode trazer pancadas de chuva isoladas nas cidades da região. Entre a quinta e a sexta-feira, aliás, a instabilidade retorna com precipitação em diversas áreas, mas o calor continua. Na Grande Porto Alegre, a mínima hoje será de 17°C, enquanto a máxima não deve ultrapassar os 29°C. Nesta quinta e sexta-feira, há chance de chuva e, no final de semana, o sol volta aparecer entre nuvens, com previsão de tempo abafado.