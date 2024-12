Projeto apresenta medidas que devem ser implementadas por hospitais do RS atingidos pelas enchentes de maio

O Hospital Moinhos de Vento e o Hcor (SP) divulgaram um diagnóstico das primeiras medidas que devem ser implementadas como resultado da primeira etapa do projeto “Apoio Emergencial à Gestão de Hospitais no Rio Grande do Sul”. Demandado pelo Ministério da Saúde (MS) por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), a iniciativa busca apoiar a gestão de sete instituições públicas e filantrópicas afetadas pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio de 2024. As informações são do Hospital Moinhos de Vento.

Projeto oferta atendimento de saúde para atingidos pela enchente

Os gestores das instituições participantes receberam relatórios contendo diagnósticos emergenciais e situacionais, recomendações e um programa de capacitação a ser implementado. Iniciado em setembro, o, contando com o envolvimento de mais de 20 especialistas dos hospitais Moinhos de Vento e Hcor.Para o superintendente de Responsabilidade e Gestão de Riscos do Hospital Moinhos de Vento, Admilson Reis, a iniciativa reforça a colaboração entre instituições de excelência e representa um marco na gestão hospitalar. “Desde o início das enchentes, os seis hospitais de excelência do Brasil, em parceria com o Proadi-SUS, se disponibilizaram para apoiar essas sete instituições hospitalares do Rio Grande do Sul. Mobilizamos rapidamente uma equipe altamente qualificada e conseguimos desenvolver este projeto em tempo recorde”, destacou.As equipes dedicaram cerca de 7 mil horas de trabalho ao projeto, que abrange– Hospital Universitário e Hospital de Pronto Socorro –– Hospital Presidente Vargas, Hospital Vila Nova, Hospital Restinga e Extremo Sul e Hospital de Pronto Socorro. Ao longo de 203 reuniões, foram analisados 3.175 itens, resultando na. Além das recomendações estratégicas, táticas e operacionais, foi oferecido um plano de capacitação robusto, com quase 50 horas de treinamento, para alinhar equipes e promover a gestão do conhecimento.O projeto foi estruturado em 12 pilares estratégicos: Rede de Atenção à Saúde; Governança corporativa; Econômico-financeiro; Prática assistencial; Qualidade e segurança; Serviços de apoio; Produção e capacidade assistencial; Recursos humanos; Compras e gestão de contratos; Logística; Infraestrutura e Tecnologia da Informação.Para Admilson, os resultados possuem a capacidade de serem replicados em outros hospitais brasileiros. “Os aprendizados podem ser ampliados para outras instituições em condições similares. Essa ideia, inclusive, já está sendo avaliada para a criação de uma plataforma piloto que poderá auxiliar na realização de diagnósticos e de tratativas emergenciais em hospitais de todo o país”, explicou.A gerente executiva de Responsabilidade Social da Associação Beneficente Síria Hcor, Joslene Menezes Rodrigues, reforçou a importância do papel de todos os envolvidos — especialistas, administradores e colaboradores. “Desde o início, deixamos claro que esse projeto não poderia ser mais um diagnóstico que fica no papel. Nosso objetivo sempre foi garantir que os resultados se traduzissem em ações concretas. Esse é um projeto para as equipes hospitalares que estão no dia a dia, cuidando dos pacientes. Nosso papel é criar as condições para que eles possam avançar e entregar o melhor atendimento possível”, salientou.A partir da apresentação dos resultados, inicia-se a segunda fase do projeto, que envolve a promoção de reuniões operacionais focais, a implementação das recomendações e a. A implementação dos resultados já inicia neste mês de dezembro. Já as capacitações serão realizadas entre janeiro e março. A entrega do relatório final está prevista para julho de 2025.O consultor técnico da Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Fernando Henrique Martins Silva, sublinhou o impacto do projeto. “Com a conclusão da fase de diagnóstico, entramos agora na etapa de implementação. Essa é uma oportunidade única para as instituições hospitalares avançarem de forma estruturada”, disse.A secretária adjunta da Saúde do Rio Grande do Sul, Ana Costa, exalta a relevância da iniciativa. "Os hospitais de Porto Alegre e Canoas têm um grande impacto, atendendo a diversos municípios como referência. Qualquer fragilidade nessas instituições afeta não apenas a região Metropolitana, mas toda a rede estadual de saúde. É muito importante o engajamento dos nossos líderes e suas equipes nesse processo de implementação das recomendações. Essa é uma oportunidade única para alcançarmos resultados de excelência, que farão a diferença para toda a população gaúcha", ressaltou.