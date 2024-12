Tá na Mesa da Federasul discute perspectivas do jornalismo profissional

"Retrospectiva e perspectivas sob o olhar do jornalismo profissional" foi o tema do último Tá na Mesa de 2024 promovido pela Federasul. O evento reuniu representantes de sete veículos de comunicação do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (11) no Palácio do Comércio, em Porto Alegre. Para o presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa, conversar com jornalistas é quase como colocar a mão no pulso do paciente e enxergar para onde vai as tendências. "Na Federasul, queremos conhecer os seres humanos por trás dos cargos", comentou.

Ao saudar a presença no debate a presença de sete veículos de imprensa no debate, o diretor de redação do Jornal do Comércio, Guilherme Kolling, comentou que nunca se teve tanta informação e nunca foi tão difícil estar bem informado. "Com esse volume imenso de informações, temos novos atores, mas quem pega a informação com responsabilidade e com checagem de dados é o jornalismo profissional", explicou. O diretor de redação do JC disse que nos últimos anos os profissionais de comunicação tiveram a necessidade de mostrar e comprovar como o fazer jornalístico faz a diferença.

O diretor de redação do JC destacou ainda que o jornal de 91 anos está na quarta geração da família com o presidente Giovanni Jarros Tumelero. Sobre o trabalho do jornal, Kolling disse que as ações estão focadas em dois eixos: na agenda e no trabalho aprofundado relacionado ao jornalismo de dados. "Temos trabalhado muito com datas especiais como o Dia da Indústria, do Comércio e do Cooperativismo", explicou. Kolling destacou produtos do Jornal do Comércio como o Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, lançado em 2023, o Marcas de Quem Decide e o Anuário de Investimentos do RS.

A diretora da Rede Pampa, Marjana Vargas, destacou o compromisso da empresa com a comunidade gaúcha. O gerente de rádio do Grupo Bandeirantes, Guilherme Macalossi, disse que o trabalho jornalístico ajuda a salvar vidas. Já Fernando Weiss, da Hora, de Lajeado, destacou o trabalho realizado pela imprensa durante a tragédia climática de maio e afirmou que acredita no potencial desenvolvimentista do Rio Grande do Sul. O jornalista Igor Muller, do Grupo Sinos, lembrou as dificuldades da cobertura jornalística dos jornais localizados principalmente em Canoas e São Leopoldo, cidades que foram duramente atingidas pelas enchentes.

O debate encerrou com os jornalistas Marta Gleich, que fez uma análise do trabalho do Grupo RBS, e de Telmo Flor, diretor de redação do Correio do Povo. Antes do encerramento do Tá na Mesa, a Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul fez uma apresentação sob a regência do maestro Telmo Jaconi.