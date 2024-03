Band investe em novos estúdios no RS e inaugura sede no Tecnopuc

A Rede Bandeirantes inaugurou oficialmente na noite desta segunda-feira, 18 de março, uma nova era na sua atuação no Rio Grande do Sul. Depois de 44 anos instalada no Morro Santo Antônio, em Porto Alegre, passa a ocupar dois andares do Tecnopuc Business. Trata-se de uma área de 780 metros quadrados dentro do parque tecnológico no Prédio 50 da Pucrs, em frente ao Salão de Atos.

Conforme a diretora geral da Band RS, Lisiane Russo, que comandou a mudança, essa transformação garantirá não apenas maior dinamismo e qualidade técnica na produção jornalística da Band, mas também uma gestão mais moderna para a empresa no Estado.

"Tínhamos há bastante tempo a ideia de mudarmos as nossas instalações e estarmos em um lugar mais moderno e alinhado com o que precisamos. A oportunidade de integrarmos um espaço que conta com mais de 250 empresas, além de museus, pesquisa, professores e estudantes será transformadora", projeta a diretora.

A placa da nova sede foi descerrada por volta das 19h, com a presença do presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Johnny Saad; do governador do Estado, Eduardo Leite; do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo; e do reitor da Pucrs, Irmão Evilázio Teixeira.

Centenas de lideraças do meio empresarial e político prestigiaram a solenidade, que contou ainda com a presença de executivos e jornalistas da rede nacional como o diretor de Jornalismo do Grupo Bandeirantes, Rodolfo Schneider, e a diretora Band News FM, Sheila Magalhães. O evento teve a apresentação da gaúcha Renata Fan – que fez questão de ressaltar suas origens missioneiras, sendo muito aplaudida – e de Joel Datena.

A empresa não divulga quanto foi investido no novo projeto, que passou a ser concretizado há cerca de um ano, quando foi firmada uma parceria entre a Band e a universidade.

Com o investimento concluído, a operação na nova sede já teve início há uma semana, e os ouvintes e telespectadores já notam algumas diferenças importantes. De acordo com Lisiane Russo, houve grande investimento no setor de engenharia das rádios Band News FM e Bandeirantes, aumentando a qualidade do sinal. No novo espaço, as rádios ganharam dois novos estúdios.

Já nas operações de televisão, há um estúdio 100% renovado, assumindo um layout padronizado em relação aos programas gerados a partir de São Paulo, com as produções de três programas: Donos da Bola, Boa Tarde RS e Band Cidade. Há ainda uma redação integrada, que garantirá a mudança jornalística pretendida pela empresa, e espaço para toda a estrutura administrativa da empresa.

De acordo com o gerente de Jornalismo da Band RS, Luiz Eduardo Rezende, o mais importante nesta mudança será a possibilidade de conexões que ela criará. "Com o fato de estarmos dentro do campus da Pucrs, ganharemos muito em fontes, troca de ideias e dinamismo na produção de conteúdo. Temos dentro da universidade todos os perfis de especialistas e estruturas que estarão muito perto da produção. E há ainda o ambiente do parque tecnológico, com muita novidade permeando todos os setores da sociedade. Temos muito interesse editorial neste ambiente", aponta Rezende.

A Band estuda também formas de parceria com a Faculdade de Comunicação da Pucrs (Famecos) – instalada em um prédio próximo à nova sede –, com o desenvolvimento de projetos que envolvam os estudantes e futuros jornalistas da universidade.

A estrutura terá novidades até o próximo semestre. É que existe um quarto estúdio ainda em estruturação na nova sede da emissora. De acordo com Rezende, ali funcionará uma terceira estação de rádio. A tendência é de que seja uma rádio musical, ainda sem detalhes sobre a sua linha de atuação.

A Band RS é o terceiro veículo de comunicação a integrar o Tecnopuc. Lá, já estão uma operação da Globo e outra da Box Brazil. Mas é o primeiro grupo de comunicação que instala a sua sede dentro de uma universidade.

Ficha técnica

Investimento: não informado

Estágio: Concluído

Empresa: Rede Bandeirantes RS

Cidade: Porto Alegre

Área: Varejo/Serviços