Com investimentos de R$ 120 milhões, Caldeira inicia expansão

O Instituto Caldeira começa a expandir a sua área, que atualmente é de 22 mil m², com o acordo fechado para passar a usar a área da antiga fábrica de tecidos Tecidos Guahyba. Os investimentos previstos são de R$ 120 milhões para explorar o local nos próximos 20 anos – uma parceira desenhada nos mesmos moldes da sede atual, com a Lojas Renner.

“Vamos recuperar uma área que estava completamente abandonada na cidade e transformar em um destino para startups, grandes empresas e empreendedores que, assim como nós, querem estar vinculados à nova economia”, comemora o CEO do Caldeira, Pedro Valério. O espaço fica em frente à sede atual do hub de inovação gaúcho.

Os recursos são oriundos de uma composição de empresas e instituições do próprio hub de inovação gaúcho, e parte da Família Bianchini, interessada em apoiar o projeto.

A expectativa é que, em sete anos, todo novo espaço, que soma 33 mil m², esteja 100% ocupado, totalizando 55 mil m² se considerarmos o espaço atual.

Valério ainda não revela as empresas, mas adianta que já estão confirmadas uma instituição financeira e uma de educação, duas empresas de tecnologia – que serão âncora – e 8 startups.

A primeira fase, de 3500 mil m², deverá começar a receber as empresas no início de 2025. Mas, ainda esse ano, o espaço começará a ser habitado, com a realização de eventos, como o lançamento da próxima edição do Geração Caldeira, a realização de palestras e cursos para receber públicos, com espaços para 600 lugares.

“Agora deixamos de pensar da porta para dentro do hub, e começamos a ver o Caldeira transbordar para a cidade, dentro de uma visão de distrito de inovação. Quem sabe, no futuro, iremos nos referir a ‘quadra da Renner’ e ‘quadra da Guahyba “, projeta o empreendedor.

Em mais de 20 salas de reunião, 4 espaços de eventos e cerca de 120 posições de coworking para uso dos membros, o Instituto Caldeira abriga empresas, startups, poder público e universidades, unindo iniciativas diversas em prol do desenvolvimento tecnológico na região.

A plataforma de educação do Caldeira, o Campus Caldeira, também é sediada no espaço físico exclusivo dedicado a operações de ensino superior e profissionalizante. O hub foi reconhecido no Top 3 pelo Startup Awards e no Top 25 na categoria Ecossistema pelo 100 Open Startups, ambos em 2022.