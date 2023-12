Geração Caldeira gradua 200 jovens para atuar em tech

Depois de quatro meses de aulas presenciais, 600 horas de capacitações presenciais em quatro trilhas e mais de 20 eventos, foram graduados na tarde desta quarta-feira (13) 200 alunos do Geração Caldeira, a fase presencial do Campus Caldeira, plataforma de educação do Instituto Caldeira lançada em 2022.

Essa foi a segunda turma do programa e representa um momento de virada para esses jovens, oriundos de escolas públicas do Rio Grande do Sul. Vinte deles já saem da formação empregados.

A cerimônia aconteceu no Instituto Caldeira, com a presença de convidados os parceiros educacionais e de empregabilidade do programa. Os alunos receberam seus certificados de acordo com a trilha de desenvolvimento que participaram, como Programação, Marketing Digital, Gestão de Vendas ou UX/UI Design. Os destaques da turma foram premiados pelo desempenho ao longo do programa.

A formação e retenção de jovens talentos para atuar na nova economia é uma grande missão, afirma o head do Campus Caldeira, Felipe Amaral.

“Temos uma grande oportunidade de posicionar o Rio Grande do Sul como um polo nacional de formação de talentos para a nova economia. O Geração Caldeira vem contribuindo nessa visão de inclusão produtiva que capacita e emprega centenas de jovens no mundo de inovação e tecnologia”, comenta.

Agora, esses 200 jovens começam a trilhar uma nova caminhada em busca de oportunidades no mercado de tecnologia. Para inserção dos jovens talentos no mercado de trabalho, o Instituto Caldeira conta com Parceiros de Empregabilidade, que já reúne 30 empresas como Sebrae, DLL, SLC, Sicredi, Agibak, Lojas Renner, Slap e Pix Force.



Os alunos estão se formando nesse ciclo, mas o programa não termina por aqui. “Agora eles fazem parte de uma comunidade de ex-alunos (50 da edição anterior mais esses 200 agora) e até maio de 2024 faremos um trabalho contínuo de interações com as empresas para atingir a nossa missão de atingir mais de 90% de empregabilidade”, comenta Amaral.

Em seu segundo ano de operação, o Campus Caldeira soma mais de seis mil alunos capacitados em trilhas online, 250 novos talentos formados no Geração Caldeira e uma taxa de empregabilidade acima de 90%.

Ao longo das turmas do Nova Geração, fase online da formação, e Geração Caldeira, fase presencial, mais de 80 empresas passaram pelo programa.

Para se candidatar a entrar no Geração Caldeira, os jovens precisam concluir mais de 80% das trilhas de ensino on line do Nova Geração, que foram desenvolvidas por grandes empresas de tecnologia parceiras do projeto, como Nvidia, Oracle, Salesforce, Suno Paim e Eldorado.