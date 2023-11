Instituto Caldeira inaugura nova área e agrega 26 novas empresas ao complexo

As obras tiveram início no mês de junho

O espaço, que ocupa 3 mil m² dos 22 mil m² de todo o complexo que funciona como um hub de inovação, abrigará 26 novas empresas, 48 posições de coworking, uma nova arquibancada para eventos, além de uma área para café, salas de reunião fechadas e abertas, e uma sala de design thinking. O Instituto Caldeira inaugurou, nesta terça-feira (21), as operações do 3º andar do prédio principal, localizado no Quarto Distrito de Porto Alegre.que funciona como um hub de inovação,

Para dar largada ao espaço, o Caldeira organizou uma programação com agendas temáticas em vários locais dentro do complexo ao longo desta terça. Dentre os anúncios programados, informou o instituto, houve a apresentação das salas destinadas ao Cluster GameRS, formado pelo Instituto Caldeira, Feevale e Fapergs com o objetivo de fomentar a indústria de games do Rio Grande do Sul, e ao Observatório Caldeira, iniciativa do hub co-realizada com o Fundo Amanhã e o Business Analytic Hub (BAH) que impulsiona a cultura de dados para compreensão do ecossistema.

Os demais espaços de trabalho, informou a organização, são voltados às empresas privadas e órgãos do setor público que passaram a integrar a comunidade Caldeira, como a Randon, e a Hermit Crab, desenvolvedora de games. A Grendene também tem um novo espaço no terceiro andar, assim como a Avmb, especializada em sistemas de gestão integrados, e a NoOne, consultoria de design estratégico.

O novo andar conta também com um ambiente que utiliza tecnologias interativas focado em cocriação e desenvolvimento de produtos, intitulado DSpace. O local é patrocinado pela Nelogica.

Em 2021, o Caldeira deu início à operação no primeiro andar, expandindo para o segundo em 2022. Das 450 empresas que fazem parte da chamada Comunidade Caldeira, 100 estão instaladas fisicamente no local, que data de 1920 e já abrigou a fábrica de tecidos AJ Renner.