Caldeira inicia obras da terceira fase da expansão

Vinte e seis novas empresas, mais uma arquibancada de eventos, 48 novas posições de coworking, 10 salas abertas e diversas novas parcerias. O Instituto Caldeira lança, oficialmente, a sua terceira fase de expansão, ocupando agora o terceiro andar do prédio, localizado no Quarto Distrito de Porto Alegre.



Em 2021, o hub de inovação deu início à operação no primeiro andar, expandindo para o segundo em 2022. Das 450 empresas que fazem parte da Comunidade Caldeira, 100 estão instaladas fisicamente no local, que conta com 22 mil m².



As obras começam agora em junho e previsão é de que o espaço, de 3 mil m², seja entregue na segunda quinzena de setembro deste ano.



“Esse andar foi ocupado pela Bienal, deu vida a uma mostra de arte extraordinária. Foi um período de muito uso alternativo desse espaço. Hoje, damos um fim a este capítulo para começarmos a preparar a ocupação por parte de mais empresas e instituições, de pessoas que querem interagir aqui”, destacou o CEO do Caldeira, Pedro Valério, em um evento realizado na chuvosa noite de quinta-feira, para celebrar o fim de uma etapa e início da próxima.

A líder de comunidade e novos negócios do Caldeira, Carolina de Oliveira Cavalheiro, explica que essa terceira etapa de expansão será ainda mais focada na colaboração.



“Acredito que essa é a expansão mais madura do Caldeira, porque estamos investindo muito em áreas comuns e ações para colaboração. Aqui teremos menos áreas privativas e mais ambientes preparados para o uso da comunidade. Vai ser bem especial”, projeta.



Entre as novas empresas e instituições que ocuparão o terceiro andar estão a Sulgás, RandonCorp, Fundo Amanhã, DetranRS e Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.



Serão diversas novidades, como o Observatório, para fomentar cultura de dados, e o DSPACE, espaço voltado para estimular a abordagem criativa ficada em gerar soluções. Equipado com tecnologias interativas, está sendo projetado para processos de cocriação, prototipagem e desenvolvimento de novos produtos e treinamentos. A inspiração é do DSPACE da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos.



O Caldeira também fez uma parceria com o PUSH!, que é uma plataforma do Steal the Look voltada para estímulo do empreendedorismo. “Uma parte do coworking do Startup Village do Caldeira estará focado em gerar conexões com essas mulheres, que terão acesso ao ecossistema e à comunidade Caldeira, e receberão mentorias específicas com o time do PUSH!, além da promoção de eventos específicos”, explica Carolina.

Pedro Valério comenta que o foco é acelerar cada vez mais as conexões. “Em 2022 tivemos 300 eventos aqui, neste ano, devemos passar de 500 atividades que estão acontecendo de forma simultânea no Instituto. Com a ocupação do terceiro andar, vamos avançar ainda mais”, comemora.

José Galló, membro do Conselho do Caldeira

“Isso é o Caldeira. Uma iniciativa que começou há pouco tempo, mas foi muito bem planejada a ponto de criar o espírito Caldeira, a cultura Caldeira, a marca Caldeira. O resultado é que o espaço já está praticamente todo ocupado, graças ao “jeito Caldeira de fazer as coisas”. É um projeto que transpira inovação, dinamismo e agilidade. Quem não vai querer fazer parte disso?”

Frederico Renner, empresário e membro do Conselho do Caldeira

“É impressionante como o Caldeira cresceu e se tornou, rapidamente, um projeto transformador para a cidade. Essa terceira fase é a consolidação disso. Agora, já estamos aqui pensando mais alto, imaginado o Distrito da Inovação, um projeto grande de criar um bairro da inovação”.

Danielle Calazans secretária de Planejamento, Governança e Gestão do RS

“O Caldeira é uma ponte entre o setor privado e o setor público, e sabemos que, hoje em dia, estes mundos precisam estar conectados. A expansão trará mais empresas para a cidade, para o Rio Grande do Sul. Precisamos fomentar cada vez mais a cultura de inovação, trazendo pessoas, negócios e grandes eventos”.