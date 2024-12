Primeiro dia do vestibular da Ufrgs movimenta trânsito em Porto Alegre

Quem saiu de cassa neste sábado com pouca margem de tempo até o local da primeira prova do vestibular da Ufrgs, em Porto Alegre, correu o risco de encontrar os portões fechados. Próximo às 12h30min, já era intenso o movimento na região dos locais das provas. As imediações de grandes escolas, como o campus da Ufrgs, teve fluxo intenso, provocando congestionamento de várias quadras.

Não foi o caso das amigas Eduarda Scola, de 20 anos, Maria Vitória Goulart, 21, e Milene Lopes, 20, que chegaram bem antes de abrirem os portões da Faculdade de Arquitetura no campus da Ufrgs. Elas vieram nos ônibus do pré-vestibular que cursam em Santa Maria. O Totem Vestibulares trouxe da região central do Estado cerca de 120 alunos para tentar uma vaga na federal. As três disputam o mesmo curso de Medicina, e revelaram estarem tranquilas para a jornada em Porto Alegre. “Durante a semana estava nervosa, mas hoje, por milagre, estou calma”, festejou Maria Vitória, que tenta uma vaga pela terceira vez, junto com Maria Eduarda. A estreante Milene também estava confiante, sobretudo pelo apoio dos professores, que acompanharam a viagem.

Neste ano, 21.684 candidatos concorrem a 4 mil vagas, sendo que, deste total, 7.449 nas modalidades de ações afirmativas. Além de Porto Alegre, foram aplicados exames em Bento Gonçalves, Canoas, Gravataí, Novo Hamburgo e Tramandaí. Neste sábado, foram testados os conhecimentos em Geografia, História, Kíngua Portuguesa, Literatura e Matemática. Amanhã, no mesmo horário, será a vez de Biologia, Física, Língua Estrangeira, Química e Redação.

O curso mais procurado segue, como de costume, sendo o de Medicina, com 68,84 candidatos por vaga. Essa também foi a escolha do Luca Vieira, de 21 anos, que tenta pela terceira vez ingressar na faculdade federal. “É uma construção”, ponderou o jovem determinado a ser médico de emergências. Luca estava acompanhado dos outros colegas do pré-vestibular Fênix, com programa específico para a área. Todos com a camiseta azul do curso. “O conhecimento das questões anteriores e o treinamento podem ser determinantes para uma aprovação”, observou o professor Guilherme Guedes, ressaltando a expectativa de uma prova tranquila com questões bem formuladas.

A Ufrgs também estabeleceu regras para os candidatos que, na inscrição, destacaram a condição de sabatista, religião que guarda os sábados até o pôr do sol. Estes ingressaram no mesmo horário e aguardam em isolamento até às 19h, sem que neste período seja permitido qualquer tipo de consulta ou comunicação.

Na lista dos cursos mais concorridos, seguem da Medicina, a Psicologia diurno (24,54 por vaga); Psicologia Noturno (21,24); Biomedicina (19,88); Fisioterapia (15,95); Ciência da Computação (14,07); Direito Diurno (10,5); Medicina Veterinária (9,96); Relações Internacionais (9,86); e Engenharia de Computação (9,43).