Dunga e Renato Moicano compartilham experiências com alunos de escola atingida por enchente no Humaitá

Estudantes da EMEF Vereador Antônio Giúdice, localizada no bairro Humaitá, em Porto Alegre, participaram na manhã desta quinta-feira (3) de um bate-papo com o lutador do UFC, Renato Moicano, e o tetracampeão mundial Dunga. O evento foi promovido pelo Instituto Cultural Floresta (ICF) e abordou temas como esporte, escolhas e futuro. A instituição de ensino é uma das maiores da Zona Norte da Capital e foi tomada pelas águas durante a enchente histórica em maio de 2024.

Presente no momento de abertura, o secretário municipal de Educação, Leonardo Pascoal, aconselhou as crianças que aproveitassem tudo o que fosse dito pelos palestrantes. "Temos mais de 67 mil estudantes na nossa rede municipal e só vocês estão tendo esse privilégio. Eles só conseguiram chegar ali com o esforço e a dedicação. Isso vale pro esporte, pra escola e pra qualquer área da vida de você", apontou.

A cerimônia foi mediada pelo presidente do ICF, Claudio Goldsztein, que destacou que o evento quase não aconteceu por conta dos recentes temporais. "Na segunda-feira (1°), parte do telhado do ginásio foi arrancado. Entretanto, graças a um trabalho excelente nas últimas 48 horas, conseguimos fazer o conserto. As crianças que ficaram tanto tempo afastadas por conta de enchente mereciam essa oportunidade. Já estamos pensando em mais eventos desse tipo. Em junho, queremos trazer o Felipe Massa para fazer visitas em várias escolas de Porto Alegre", afirma Goldsztein.

Carlos Vierri, o Dunga

Com algumas décadas divididas entre a carreira de atleta e treinador, e mais uns bons anos de trabalhos sociais voltados aos mais diferentes públicos, Carlos Vierri, o Dunga, é figurinha carimbada em várias palestras em eventos espalhados pelo mundo. Apesar disso, ele afirma que cada momento desses traz sempre uma novidade. "Eu já fui uma criança assim como eles, já tive sonhos que poderiam ter sido impedidos pelas dificuldades que a vida me impôs. É importante que eles vejam que seus ídolos são pessoas comuns que apenas não desistiram no caminho. Disciplina, comprometimento, educação e cidadania são palavras-chave para que o sucesso se torne uma consequência", explica.

"Vocês não são o futuro, são o presente." Foi com essas palavras que o ex-jogador terminou sua participação na Escola Vereador Antônio Giúdice. Entre histórias e exemplos de superação, Dunga arrancou aplausos e sorrisos das centenas de crianças que o ouviam atentamente. Além disso, trouxe alguns importantes conselhos aos jovens. "A natureza é sábia, nos deu dois ouvidos e uma boca. Temos que ter a inteligência de saber ouvir as pessoas. Quando eu era criança, não tinha chuteira, mas não esperei. Jogava de pé descalço, não esperem as melhores condições do mundo para agirem em direção aos seus objetivos".

O ex-técnico da Seleção Brasileira ainda projeta realizar muitos trabalhos sociais ao longo de 2025. "Seria injusto eu, depois de conquistar tudo que conquistei, ficar em casa parado sem ajudar ninguém no caminho. Fazer a diferença na vida das pessoas é o que me move", alegou Dunga.

Renato "Moicano" Carneiro

Dividir o palco com alguém tão respeitado e acostumado com esse tipo de ambiente como Dunga não é uma tarefa fácil, mas o lutador do UFC Renato Moicano tirou de letra. Para prender a atenção das crianças, ele partiu para a prática, ensinando alguns movimentos básicos do seu esporte. Depois disso, foi pegando confiança e até promoveu uma luta de demonstração com dois meninos que praticavam jiu-jitsu.

O brasiliense de 35 anos, que participou do UFC 311 em janeiro, em luta contra o russo Islam Makhachev, conta que seu objetivo nesses momentos é realmente ensinar para as novas gerações sobre a importância que o esporte pode ter na vida de cada um. "Trazer esses exercícios faz que elas sintam um gostinho especial. Esse tipo de iniciativa é muito importante para o desenvolvimento da criançada".

Moicano conta que, apesar da derrota recente, está muito confiante que 2025 possa ser um grande ano. "Não é atoa que o Makhachev é o número 1 do mundo. Eu espero sinceramente que eu possa lutar o mais breve possível e colocar uma sequência boa de vitórias para disputar o cinturão novamente", projeta o atleta.