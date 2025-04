Após 36 anos, Inter reencontra Bahia pela Libertadores da América

O duelo entre Inter e Bahia, pela Libertadores da América, retorna aos holofotes internacionais após 36 anos de espera. Na noite desta quinta-feira (3), às 19h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, o técnico Roger Machado tem dúvidas no ataque colorado. Borré e Valencia disputam uma vaga entre os titulares para a estreia complicada pelo Grupo F, na capital baiana.

Visto o bom momento que vive o adversário, o Alvirrubro poderá ter mudanças no setor ofensivo. Conforme adiantado pelo treinador na última entrevista coletiva, existe uma disputa no ataque entre cinco jogadores para três posições.

Wesley, Vitinho e Carbonero disputam duas vagas nas extremas ofensivas. Os dois primeiros foram titulares contra o Flamengo no fim de semana, e o colombiano entrou no segundo tempo no lugar do camisa 28. Visto as atuações recentes, Wesley e Carbonero podem vir a formar a dupla de ponteiros no duelo em Salvador.

Mantendo as projeções no setor ofensivo, a principal dúvida está contida em Valencia ou Borré. Mesmo terminando o Gauchão em alta e vindo de uma Data Fifa com a seleção nacional muito elogiada, o equatoriano foi preterido pelo colombiano na última partida. Porém, diante da maneira propositiva que jogará o adversário, o comandante colorado pode vir a optar pelo camisa 13 em Salvador, buscando mais velocidade nas transições de ataque. A partir destes cenários, o técnico Roger deve mandar a campo o time com Anthoni; Braian Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley, Carbonero (Vitinho) e Valencia (Borré).

Entretanto, o Tricolor de Aço vem embalado após boas atuações. Mesmo com o empate em 1 a 1 com o Corinthians na estreia do Campeonato Brasileiro, o time do técnico Rogério Ceni conquistou o Estadual sobre o Vitória e vem de resultados positivos nas fases iniciais da Libertadores.

O lateral-direito Gilberto afirma existir uma vantagem baiana sobre o Inter para a partida desta quinta-feira. "A expectativa é muito grande. Não só para nossa equipe, mas para o torcedor. A gente sai em vantagem porque já sentimos um pouco do clima da Libertadores. Vamos mentalmente fortes pra fazer um grande jogo", projetou.

O confronto marca o retorno do Bahia à Libertadores da América. Contra o próprio Inter, em 1989, pelas quartas de final da competição, os nordestinos empataram diante da sua torcida em 0 a 0 e se despediram do torneio com o agregado de 1 a 0 para o Colorado. Longe do torneio desde então, os baianos retornam à disputa na mesma Arena Fonte Nova.