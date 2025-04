Inter é punido após caso de racismo no Brasileirão feminino

Na antevéspera da estreia da Libertadores contra o Bahia, os holofotes no Beira-Rio alteraram seu alvo. O empate em 2 a 2 entre Inter e Sport, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino, teve um lamentável caso de racismo vindo da arquibancada. Uma atleta da categoria de base do clube gaúcho, que assistia ao jogo, logo após o gol de empate das nordestinas, atirou uma casca de banana em direção ao banco de reservas do Leão. Atitude esta, que obrigou um parecer do Colorado ainda na segunda-feira (31).

"O Sport Club Internacional informa que, diante da gravidade dos fatos ocorridos na tarde desta segunda-feira, conduziu uma apuração rigorosa que levou à identificação da pessoa envolvida e está tomando todas as medidas cabíveis. O Clube do Povo solicitou, com urgência, as imagens ao local da partida para encaminhá-las aos órgãos competentes, a fim de contribuir com a apuração", disse a nota publicada pelo clube.

A identidade da atleta de 18 anos foi mantida em sigilo pelo Inter. O clube reiterou seu repúdio veemente a qualquer ato discriminatório e reafirmou o compromisso inegociável na luta contra o preconceito. O Sport também deu um parecer sobre o assunto: "O Sport Club do Recife não tolera qualquer forma de discriminação ou preconceito e exige a punição exemplar do responsável", diz a nota.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou, nesta terça-feira (1º), que o Inter jogará com portões fechados pelo Brasileiro feminino até o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) julgar o ato. O órgão aceitou a liminar da Procuradoria de Justiça Desportiva, o que permite que o clube seja punido imediatamente. Posteriormente, o caso será julgado pelo Pleno do STJD.

o Bahia na Libertadores realiza a última sessão de treinamentos pela manhã e embarcam para Salvador no início da tarde. Voltando às atenções para o futebol masculino, jogadores e comissão técnica finalizam a preparação para a estreia contra. Na quarta-feira, o Coloradoe embarcam para Salvador no início da tarde.

Uma novidade importante nos treinamentos de terça-feira no CT Parque Gigante foi Gabriel Carvalho. O jovem de 17 anos está em estágio final da recuperação de uma fratura no dedo do pé e já treina com bola. Porém, sua presença entre os relacionados ainda precisa esperar.

O Alvirrubro enfrenta o Tricolor de Aço na quinta-feira, às 19h, na Arena Fonte Nova. A partida abre a fase de grupos da competição para ambas as equipes.