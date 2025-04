Ronaldo sugere quatro nomes para técnico da seleção e só um brasileiro

quem deve assumir a seleção brasileira Fenômeno tem uma lista com sugestão de cinco nomes para ocupar o cargo, que está vago desde a demissão de Dorival Júnior, após goleada para a Argentina. Todo torcedor brasileiro tem seu palpite sobre. Ronaldo não é diferente. O, que está vago desde a demissão de Dorival Júnior, após goleada para a Argentina.

As opções foram listadas pelo Fenômeno durante sua participação no programa "Galvão e Amigos", da Band. O ex-jogador deixou de fora o italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid. Há o entendimento de que o técnico não deixará o clube.

"Deveria ser com muito mais velocidade do que a CBF está fazendo. Eu tentaria, na ordem: Guardiola, Jorge Jesus, Abel (Ferreira) e, se nenhum desses conseguisse, eu teria um plano com o Renato Gaúcho. Acho que ele faria uma coisa emergencial até a Copa. Seria um cara que consegue ganhar o grupo muito facilmente", argumentou Ronaldo.

Os demais participantes também deram seus palpites ao serem questionados por Galvão Bueno. Para Falcão, o nome é Guardiola. Já Walter Casagrande concorda com Ronaldo em duas sugestões: Abel e Jesus. Mauro Naves foi o único que ainda citou Ancelotti, junto de Abel.

O técnico palmeirense tem contrato com o clube alviverde até o fim deste ano. Jorge Jesus tem vínculo com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, até o fim do Mundial de Clubes. No fim do ano passado, o Manchester City anunciou a renovação com Pep Guardiola por mais duas temporadas.

Dentre os citados, apenas Renato Portaluppi está livre no mercado. Ele deixou o Grêmio após a temporada de 2024, em que fez um trabalho irregular no clube gaúcho, muito prejudicado pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. O técnico chegou a ser procurado por Santos e Vasco, no começo deste ano, mas manteve o período sabático. Até o momento, ele não foi procurado pela CBF.