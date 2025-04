Bahia x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Em partida válida pela 1ª rodada da fase de grupos da Libertadores, o Inter enfrenta o Bahia, na próxima quinta-feira (3), às 19h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O duelo volta a acontecer na competição após 36 anos. Ambas as equipes vem de um empate no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro e chegam para o confronto acompanhados de uma boa fase. A transmissão ficará a cargo da ESPN e da Disney+.

LEIA TAMBÉM: Rochet passa por cirurgia na mão e desfalca o Inter nos próximos dois meses.

Do lado colorado, o empate com o Flamengo, no Maracanã, foi visto com bons olhos. O resultado em 1 a 1, fora de casa, contra a principal equipe do continente deu moral para o duelo contra os baianos. Já o Tricolor de Aço, atual campeão do Campeonato Baiano, repetiu o resultado do rival contra o Corinthians. O time do técnico Rogério Ceni abriu o placar, mas teve Everton Ribeiro expulso aos seis minutos do segundo tempo. Com um a menos, o empate foi cedido.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bahia - Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Luciano Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

Inter - Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique; Vitinho, Alan Patrick e Wesley (Carbonero); Borré (Valencia). Técnico: Roger Machado.

Arbitragem - Piero Maza é auxiliado por Juan Serrano e Alejandro Molina. No VAR, Rodrigo Carvajal. Todos os membros são chilenos.

SERVIÇO BAHIA X INTER

Local: Arena Fonte Nova;

Data e hora: quinta feira (3), às 19h;

Transmissão: ESPN e Disney+.