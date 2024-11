Defesa Civil do RS faz teste de novo alerta de desastre climático neste sábado (30)

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul faz neste sábado (30) um teste do novo sistema de alerta para casos de desastres extremos e severos em telefones celulares. A demonstração será realizada na área de 36 municípios gaúchos, e o sistema deve começar a funcionar oficialmente em todo o estado a partir do dia 4 de dezembro.



A ferramenta, chamada cell-broadcast, faz com que os celulares vibrem e emitam um sinal sonoro contínuo, com duração de dez segundos. Uma mensagem de texto aparece na tela e só desaparece após o conteúdo ser visualizado.



O alerta é emitido para qualquer aparelho que esteja na região alcançada pelas antenas de celular, e não apenas aqueles cadastrados no município. A mensagem de texto se sobrepõe a qualquer aplicativo, caso o aparelho esteja em uso no momento do alerta.



O texto será enviado automaticamente para os celulares com cobertura de redes 4G ou 5G.



Telefones que estejam no modo silencioso ou impedidos de fazerem ligações por falta de crédito, também devem receber o aviso sonoro e a mensagem. Neste sábado, o texto recebido por quem estiver em algum dos 36 municípios gaúchos será o seguinte irá notificar que se trata apenas de uma demonstração.



Chamado Defesa Civil Alerta, o sistema vai funcionar também nos outros estados das regiões sul e sudeste. Segundo a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), a ferramenta faz parte de um conjunto de sistemas utilizados para mitigar desastres, o que inclui sirenes, mensagens SMS cadastradas e notificações em TVs por assinatura.



O primeiro alerta será enviado às 15h para as seguintes cidades: Alegrete, Dom Pedrito, Itaqui, Quaraí, Rosário do Sul, Uruguaiana, Santa Maria, Cachoeira do Sul, Pântano Grande, Capão do Leão, Pedro Osório, Pelotas e São Lourenço do Sul.



O segundo envio, previsto para iniciar às 15h05, inclui: Porto Xavier, Porto Mauá, Barra do Guarita, Iraí, Caxias do Sul, São Vendelino, São Sebastião do Caí, Estrela, Encantado, Cruzeiro do Sul, Muçum, Eldorado do Sul, Igrejinha, Itati, Maquiné, Montenegro, Nova Hartz, Novo Hamburgo, Parobé, Rolante, São Jerônimo, Três Coroas e Três Forquilhas.



Em agosto foi realizado um projeto-piloto, com envio de alertas de demonstração para 11 cidades das regiões sul e sudeste, incluindo Roca Sales e Muçum (RS); São Sebastião (SP); e Petrópolis e Angra dos Reis (RJ), todas afetadas por enchentes, com mortes e danos materiais.



Quando for totalmente implementado, os alertas devem informar sobre a situação da área atingida, como o grau de risco e atenção para situações de inundação e enxurrada, por exemplo.



A implantação do sistema para todos os municípios das regiões Sul e Sudeste foi anunciada no início deste mês. Segundo o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, os municípios que implementarem devem contar com plano de contingência, equipes capacitadas, rotas de fuga definidas e abrigos para a população em caso de desastre climático.



No início da implementação, os sete estados do Sul e Sudeste ficarão responsáveis pelos alertas. Após os ajustes finais necessários, o controle será passado aos municípios.