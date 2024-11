Defesa Civil alerta para possível tempestade nos próximos dias

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu um alerta meteorológico com base em informações da Sala de Situação da Sema e da Defesa Civil do Estado. O aviso aponta para a possibilidade de chuvas intensas e tempestades isoladas, com vigência entre o início da tarde deste domingo, 1° de dezembro, e o fim da manhã de segunda-feira, dia 2.Durante o período, estão previstas chuvas fortes, rajadas de vento significativas, e risco de alagamentos em áreas urbanas, elevação nos níveis de arroios e córregos, além de possíveis transtornos como quedas de árvores e interrupção no fornecimento de energia elétrica.