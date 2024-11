JC Te Lembra: Trump eleito presidente, reforma no Gigantinho e elevação da Selic

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

reforma do Ginásio Gigantinho Em Porto Alegre, foi anunciada, nesta semana, a, que fica aqui ao lado do estádio Beira-Rio. Serão investidos entre R$ 15 milhões e R$ 20 milhões na estrutura, que poderá voltar a receber shows com capacidade para mais de 10 mil pessoas.

a grande notícia foi a eleição do republicano Donald Trump No cenário internacional, mas com impacto no mundo todo,. Ele volta a ser presidente dos Estados Unidos após derrotar a democrata Kamala Harris.

elevou a Taxa de Juros Selic em meio ponto percentual O Comitê de Política Monetária (Copom). Agora, está em 11,25% ao ano.

foi mais uma semana de preparativos para o Enem Para os estudantes,. A primeira etapa da prova ocorreu no último domingo, e a segunda será no próximo.

leilão do Centro Metodista IPA e do Colégio Americano Outra notícia importante para a Capital foi o. O terreno foi arrematado por empresas, e o colégio Leonardo da Vinci deve ocupar o local.

inauguração das obras do aeroporto de Pelotas Ainda teve, com a presença do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Ele disse que, agora, vai trabalhar para incluir o aeroporto de Caxias do Sul no PAC.