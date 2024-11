Pucrs tem movimento intenso no primeiro dia de Enem 2024

A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), um dos principais locais de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em Porto Alegre, registrou um fluxo intenso de estudantes e candidatos neste primeiro domingo de prova. Por volta das 12h10, o trânsito na Avenida Ipiranga já estava carregado para quem se dirigia à universidade no sentido centro-bairro.



Gabrielle Rodrigues Nunes, de 19 anos, prestou a prova pelo segundo ano e deseja cursar Nutrição. "Estou ansiosa para descobrir o tema da redação. Meu foco nos estudos foi em Linguagens", explicou. No geral, ela afirmou estar tranquila. Da mesma forma, estavam as amigas e estudantes do Ensino Médio Júlia Souza Mariano e Patrícia Franzon Chiesa. "Vim ano passado para me sentir mais calma neste ano", refletiu Júlia, que quer estudar Direito. Sua amiga, Patrícia, almeja Biomedicina. Elas contaram que saíram cedo de casa devido ao trânsito, que estava intenso tanto pela Avenida Bento Gonçalves quanto pela Ipiranga.



O estudante Benjamin Valim, do segundo ano do Ensino Médio, faz o exame pela segunda vez e busca uma vaga em Medicina quando concluir o ensino básico. Já Maria Clara Frota Ely, de 14 anos, ainda não tem certeza sobre a carreira que seguirá, mas sente que será algo ligado às Ciências Humanas.



Pontualmente às 13h, os portões foram fechados. As provas iniciaram às 13h30. Alguns candidatos que chegaram atrasados reclamaram, dizendo que não ficou claro que seriam as portas dos prédios que fechariam nesse horário e não os portões de acesso à PUCRS, o que os levou a acreditar que poderiam entrar nos edifícios. Outros comentaram a dificuldade em localizar os prédios onde foram alocados.



Após o fechamento dos portões, era possível ver alguns pais aguardando do lado de fora. "Lembro do meu tempo de universidade. Minha filha estava bastante nervosa, então disse que iria esperar e depois poderíamos dar uma volta para relaxar", contou Jefferson Nunes, que aguardava a filha, que deseja cursar Odontologia, enquanto lia um livro. A organização da Pucrs ainda não informou o total de participantes presentes.



A taxa de inscrição para realizar a prova foi gratuita para os cidadãos do Rio Grande do Sul devido às enchentes de maio, o que, em parte, explica o grande fluxo de candidatos. A nota do Enem é usada para ingressar em graduações de instituições de ensino superior por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O Financiamento Estudantil (Fies) e o Programa Universidade para Todos (Prouni) também utilizam essa avaliação.

O tema da redação deste ano foi "Desafios para a valorização da herança africana no Brasil", conforme informou o ministro da Educação, Camilo Santana. Na primeira etapa, além da redação de linha 30 linhas, os inscritos respondem a 45 questões sobre Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, e outras 45 sobre Ciências Humanas e suas Tecnologias. Na segunda parte da prova, a ser aplicada no domingo que vem, os inscritos responderão mais 45 questões sobre Ciências da Natureza e outras 45 sobre Matemática.



De acordo com o governo, 4,3 milhões de pessoas estão com inscrições confirmadas no Enem. O número é 27% maior do que em 2022, último ano do governo de Jair Bolsonaro, segundo o ministro da Educação.