Policiais militares que morreram em acidente com viatura são velados na Serra

Os policiais militares Anderson de Souza Lourenço, 29 anos, e Maximiliano da Silva Argiles, 25 anos, estão sendo velados nesta quarta-feira (30) nas cidades de Caxias do Sul e Bento Gonçalves na Serra gaúcha. Os dois soldados morreram em um acidente de trânsito na terça-feira (29), no km 151 da BR-116, na entrada do bairro Planalto, em Caxias do Sul, por volta de 21h30min.

O acidente envolveu uma viatura do 4º Batalhão de Choque, que capotou. Outros dois policiais militares que estavam no veículo foram encaminhados ao Hospital Pompéia. Eles não correm risco de morte, segundo a Brigada Militar.

O outro veículo envolvido na colisão era um Renault Sandero, ocupado por quatro pessoas, que não se feriram no acidente. Ainda não há informações se a guarnição estava atendendo uma ocorrência envolvendo o Sandero ou outro veículo.

Na rede social Instagram, a Brigada Militar lamentou o falecimento dos soldados. Na rede social X (antigo Twitter), o governador Eduardo Leite disse que recebeu a triste notícia do falecimento de dois jovens soldados da Brigada Militar. "Heróis que tombaram no cumprimento do seu juramento de proteger a sociedade gaúcha com o custo da própria vida. Rogo a Deus que dê força e conforto às suas famílias e aos amigos nesse momento de imensa dor. Deixo, também, meu abraço fraterno à família brigadiana, por essas perdas que são imensamente sentidas por todos", postou.