O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, publicou, nesta quinta-feira (24), que recebeu a confirmação da morte cerebral do soldado da Brigada Militar (BM) Rodrigo Weber Volz, de 31 anos, após confronto com atirador em Novo Hamburgo, na última quarta-feira. Ele estava internado após ser ferido durante a ação.

Ainda está na UTI o também soldado João Paulo Farias Oliveira. Ainda, estão entre as vítimas o policial Éverton Kirsch Júnior , falecido no local. Na publicação, Leite reiterou solidariedade aos familiares de Volz, que deixa a esposa Aleissa, também soldado da corporação.. Ainda,falecido no local.

Durante a noite de terça-feira, em situação que foi contida somente no outro dia, após dez horas, Edson Fernando Krippa, de 45 anos, havia matado três pessoas - dentre elas o pai e o irmão - e ferido outras nove. Ele foi encontrado morto pelos policiais. Ainda de acordo com a Brigada, além da resistência, Crippa possuía diversas armas e munições no interior do imóvel.

Veja, abaixo, o comunicado do Governador na íntegra: