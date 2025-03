Brigada Militar e Polícia Civil recebem 15 novas viaturas

O governo do Rio Grande do Sul está recebendo ao menos 15 novas viaturas que serão utilizadas pela Polícia Civil e pela Brigada Militar. As aquisições foram viabilizadas por meio de doações articuladas pelo Instituto Cultural Floresta junto a outras grandes empresas com atuação no Rio Grande do Sul, como Gerdau, Panvel, Zaffari, Oleoplan, Neugebauer, Pompéia, Renner, Drebes e Vibra.

Com investimento de cerca de R$ 10 milhões, os veículos comprados serão utilizados em Patrulhas Especiais do Comando de Polícia de Choque e como viaturas volantes da Polícia Civil. Os modelos adquiridos serão Pajeros e Trailblzers. Com investimento de cerca de R$ 10 milhões, os veículos comprados serão utilizados em Patrulhas Especiais do Comando de Polícia de Choque e como viaturas volantes da Polícia Civil.

"Hoje, temos a satisfação de perceber que ajudamos a fazer a diferença, e os resultados são visíveis nos números e na sensação maior de segurança nas ruas”, analisa o presidente do Instituto Cultural Floresta, Claudio Goldsztein. “Mas o trabalho continua, e ainda temos muitas entregas a fazer”, complementa.



Desde a criação do Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública (Piseg), já foram destinados R$ 212 milhões às forças de segurança em 236 municípios gaúchos por meio de doações privadas. Os recursos são depositados em contas específicas para essa finalidade, o que torna a compra de viaturas e de materiais mais rápida e efetiva. O Piseg permite que empresas destinem à segurança até 5% do ICMS devido ao Estado.