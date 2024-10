Calor segue predominante no Rio Grande do Sul; no Leste, pode haver chuva

A massa de ar seco que traz muito calor para o Rio Grande do Sul desde o início desta semana seguirá predominando em grande parte dos municípios nesta quarta-feira (30). Com isso, a expectativa é de um amanhecer já abafado na Metade Oeste, com mínimas superiores aos 20°C e progressivo aquecimento, com as máximas podendo chegar aos 34°C.

Por outro lado, a umidade do oceano irá deixar o tempo instável na faixa Leste com previsão de nuvens baixas e possibilidade de pancadas de chuva leve a fraca, com baixos acumulados. Nessas áreas, a temperatura sobe menos por conta da umidade, mas também faz calor. No fim da tarde, o vento ganha força com rajadas moderadas nas Regiões Leste e Sul.

Em Porto Alegre e Região Metropolitana, a quarta-feira será de variação de alternância entre aberturas de sol e momentos de leve nebulosidade. O vento Sul/Sudeste se intensifica, o que faz com que não se descarte a ocorrência de chuva esparsa.