Avanço de ciclone causa estragos pelo Rio Grande do Sul

Como já era previsto, a atípica onda de calor intenso que abriu a penúltima semana de outubro em todas as regiões gaúchas foi encerrada com muita instabilidade nesta quinta-feira (24). Logo nas primeiras horas do dia, uma frente fria associada à formação de um ciclone avançou do Oeste para o Leste do Estado, espalhando temporais isolados de chuva e fortes rajadas de vento. Em alguns municípios, o evento provocou transtornos e danos estruturais.

Segundo dados de estações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), até o meio da tarde da quinta, as maiores rajadas de vento foram registradas em Igrejinha (133,2 km/h), Erechim (122 km/h) e Santa Maria (104 km/h). Nesses municípios e outros, como Bento Gonçalves e Soledade, o vendaval causou queda de árvores e placas, ocorrências de destelhamentos e falta de luz em diferentes bairros.

O vento também foi muito intenso e provocou estragos em vários municípios do Litoral Norte, sobretudo nas áreas de Osório, Santo Antônio da Patrulha, Tramandaí e Imbé, mas a estação local está sem reportar esse tipo de dado. O mesmo ocorre em Torres.

Na Região Metropolitana, as rajadas ficaram, em média, entre 60 km/h e 80 km/h, com registros pontuais próximos dos 90 km/h: em Canoas, o vento atingiu 89 km/h no bairro Niterói. No Sul da Capital, a estação do clube Jangadeiros observou vento de 95 km/h.

Em Porto Alegre, aliás, pelo menos 4 pontos da cidade tiveram bloqueio total, segundo a EPTC - dois por árvores caídas e dois pela queda de postes e fios. 17 semáforos também ficaram fora de operação por causa do evento climático.

A boa notícia é que, passados os momentos de tempestade intensa e repentina - que na maior parte dos municípios durou menos de duas horas -, o tempo voltou a estabilizar na maioria das regiões gaúchas. De acordo com a MetSul Meteorologia, pode haver ocorrência de chuva em menor intensidade ao longo do final de semana, com maior abertura de sol no domingo do 2º turno das eleições.