acidente envolvendo uma van com adolescentes de equipe de remo de Pelotas que resultou na morte de nove pessoas na BR-376, no Paraná Durante o lançamento Oficial da Frinape 2024, realizada nesta segunda-feira (21) no Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre, o governador Eduardo Leite falou sobre o. "Estamos todos devastados e muito tristes com o que aconteceu porque estamos falando de jovens, talentos e tinham acabado de ganhar medalhas representando o Rio Grande do Sul", destaca.

"É uma dor enorme. Rezo a Deus para que as famílias tenham uma possibilidade de conforto porque é uma dor insuportável. Estamos acompanhando com a nossa equipe para poder garantir com o Paraná a liberação o mais rápido possível dos corpos", acrescentou o governador.

O governador informou que será feita toda a assistência a família do menino sobrevivente. "Queremos agilizar o retorno ao Rio Grande do Sul. Estamos com toda a equipe dedicada a acompanhar o caso. Estou me agilizando para ir a Pelotas para participar do velório", ressalta. A equipe de remo voltava de uma competição em São Paulo em direção ao Rio Grande do Sul.

O presidente Lula também se manifestou a respeito da tragédia. "Com tristeza e pesar, soube da morte de nove pessoas, sendo sete adolescentes, de uma equipe de remo de Pelotas, em um trágico acidente na BR-376, em Guaratuba, Paraná. Não há palavras que possam descrever a dor de perder um filho ou neto. A dor é irreparável. Meus sentimentos e solidariedade aos familiares e amigos das vítimas", escreveu o presidente nas redes sociais.