Número de mortos em decorrência da queda do avião em Gramado sobe para 11

Depois de quase três meses hospitalizada, a camareira da pousada atingida pela queda do avião em Gramado, na Serra Gaúcha, faleceu nesta terça-feira (18). Lizanel de Moura Pereira, 56 anos, estava internada com ferimentos graves no Hospital de Pronto Socorro (HPS), em Porto Alegre. Segundo a instituição de saúde, a paciente apresentou piora no estado do quadro clínico ainda na semana passada. Ela estava internada no HPS desde dezembro do ano passado, quando teve 43% do corpo queimado devido à queda do avião. A causa da morte não foi informada. Já a outra vítima do acidente, uma paciente de 51 anos, que estava hospitalizada no Grupo Hospitalar Conceição (GHC), com 30% do corpo queimado, teve alta ainda em fevereiro. Com o falecimento de Lizabel, o número de vítimas fatais do acidente, ocorrido dia 22 de dezembro do ano passado, chega a 11. Outras dez vítimas estavam a bordo da aeronave, todas pertencentes à família do empresário Luiz Cláudio Galeazzi, que pilotava o avião no momento do acidente. O avião de pequeno porte havia saído do aeroporto de Canela com destino a Jundiaí, em São Paulo, quando caiu por volta das 9h15min. Ele atingiu a chaminé de um prédio, uma casa, uma pousada e uma loja de móveis.O relatório preliminar do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), divulgado em janeiro, indicou dois motivos: voo controlado contra o terreno (da sigla Cfit) e perda de controle em voo (Loc-I). As investigações seguem em andamento.