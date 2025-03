Defesa Civil confirma óbito de idosa em Carazinho durante tempestade

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu nota, nesta quinta-feira (27), confirmando um óbito decorrente de enxurrada durante as fortes chuvas no município de Carazinho, no interior do Estado.

Trata-se de uma idosa de 78 anos que foi surpreendida pela força das águas enquanto se deslocava, a pé, próximo de sua residência, em uma área com declividade. De acordo com o relato de uma testemunha, a idosa foi arrastada pela força da água até um buraco junto à via, local onde foi encontrada já sem vida.



A causa do óbito ainda é desconhecida, e será determinada após exames periciais. A Brigada Militar e a Polícia Civil estão conduzindo os trâmites da ocorrência. De acordo com a equipe do Centro de Monitoramento da Defesa Civil estadual, foi registrado entre 15h45min e 18h um acumulado de 53,2 milímetros de chuvas em Carazinho, de acordo com dados da estação do Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro).



A região estava dentro da área incluída pelo último aviso meteorológico divulgado pela Defesa Civil estadual na última quarta-feira (26), com previsão de fortes chuvas, alagamentos pontuais, granizo e descargas elétricas.