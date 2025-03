Mesmo com aberturas de sol, chuva segue predominando no RS

Apesar das aberturas de sol previstas para esta sexta-feira (28), o Rio Grande do Sul terá a manutenção da instabilidade. Assim, é grande a chance de pancadas de chuva distribuídas de forma irregular por todas as áreas do Estado. A MetSul Meteorologia alerta para o risco de temporais, sobretudo no Oeste, Noroeste e Sul, devido à presença de um ciclone no mar na altura do Uruguai.

Em Porto Alegre e Região Metropolitana, a situação é semelhante, com céu aberto em diversos momentos, mas bastante chuva. Dessa forma, a semana termina de modo diferente para cada região da cidade. As rajadas de vento deverão oscilar entre 50 e 70 km/h. O acumulado de precipitação poderá ser alto em alguns bairros, com potencial para alagamentos. Na Capital, a máxima será de 28°, enquanto a mínima não ficará abaixo dos 21°C.

Nesta quinta (27), dados das estações do Instituto Nacional de Meteorologia e do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres registraram acumulados de precipitação de 60 mm em Alegrete, 22 mm em Itaqui e 10 mm em Quaraí. Ao mesmo tempo, o sol predominou durante a tarde em municípios da Metade Leste e Norte do Estado com abafamento e temperatura em elevação.