PRF atualiza para 9 o número de mortos em acidente envolvendo equipe de remo

Um acidente na noite de domingo (20) por volta das 21h40 na BR 376, em Guaratuba (PR), deixou 9 mortos e dois feridos leves. O sinistro envolveu três veículos: um carro de passeio com 1 ocupante, uma van de turismo com 10 ocupantes e uma carreta contêiner com 1 ocupante, no km 665, sentido sul da rodovia. Na van, viajavam atletas adolescentes de uma equipe de remo de Pelotas. O número de óbitos foi atualizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no final da manhã desta segunda-feira (21).



A princípio, a carreta, conduzida por um homem de 30 anos, que se feriu levemente, teria perdido os freios e colidido na traseira da van, que foi projetada à frente e colidiu na traseira do automóvel, conduzido por um homem que estava sozinho e não se feriu. Em seguida, a carreta arrastou a van para fora da pista, tombando sobre ela.



A van vinha de São Paulo (SP) com destino a Pelotas (RS) em viagem fretada com equipe de atletas adolescentes de remo. Um adolescente de 17 anos foi resgatado com vida e com ferimentos leves, sendo levado para o Hospital São José em Joinville (SC), assim como o motorista da carreta.

A prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, decretou na manhã desta segunda-feira luto oficial de sete dias no município em razão do acidente envolvendo equipe de remo do projeto Remar Para o Futuro, uma parceria entre prefeitura, Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e clube Centro Português 1º de Dezembro. A prefeitura vai apoiar as famílias com o translado das vítimas do acidente.

A delegação havia participado neste fim de semana do Campeonato Brasileiro Unificado na raia olímpica da Universidade de São Paulo (USP), quando, na noite de domingo, foi atingida por uma carreta na BR-376, nas imediações de Guaratuba, divisa entre Paraná e Santa Catarina.



O Projeto Remar para o Futuro ocorre desde 2015 no município. Até o ano passado, o projeto já havia emplacado 12 atletas nas categorias de base da Seleção da modalidade.

Quem eram as vítimas

Ocupantes da van - 9 óbitos

1 - Samuel Benites Lopes, 15 anos

2 - Henri Fontoura Guimarães, 15 anos

3 - João Pedro Kerchiner, 17 anos

4 - Helen Belony, 20 anos

5 - Nicole da Cruz, 15 anos

6 - Angel Souto Vidal, 16 anos

7 - Vitor Fernandes Camargo, 17 anos

8 - Oguener Tissot (coordenador), 43 anos

9 - Ricardo Leal da Cunha (motorista), 52 anos

Sobrevivente: João Milgarejo, 17 anos