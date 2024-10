Acidente com carreta deixa ao menos seis mortos no PR; vítimas eram de equipe de remo de Pelotas

Um acidente envolvendo uma carreta e uma van deixou pelo menos seis pessoas mortas na BR-376, em Guaratuba (PR). Todos os mortos estavam na van, que trazia atletas adolescentes de uma equipe de remo de Pelotas após participação no Campeonato Brasileiro de Remo em São Paulo.

• LEIA TAMBÉM: Primeiro avião comercial pousa no Aeroporto Salgado Filho depois de cinco meses

A van, que levava dez pessoas, foi arrastada para fora da pista por uma carreta, que tombou sobre ela em seguida. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu às 21h40 no sentido Santa Catarina da pista.

Um adolescente de 17 anos foi socorrido com vida da van. Ele foi encaminhado com ferimentos leves para o Hospital São José, em Joinville. O motorista da carreta também foi socorrido e não corre risco de morte.

Já foi possível localizar 6 corpos, porém ainda não é possível para as equipes de resgate acessarem completamente a van, pois está prensada sob a carreta. As equipes aguardam a chegada de um guindaste para içar a carreta com o contêiner para a retirada dos corpos e confirmação da quantidade, que pode chegar a 9 mortos no total, todos ocupantes da van.

Atletas que estavam no veículo eram do projeto Remar para o Futuro, do Centro Português de Pelotas. Em publicação nas redes sociais, o time afirmou que acabou em sexto lugar geral da competição, realizada na Raia Olímpica da USP. Ao todo, segundo a publicação, oito atletas e o técnico embarcaram para a capital paulista.

A rodovia está interditada. O sentido Santa Catarina da pista registrava 12 km de congestionamento nesta manhã, segundo a PRF.

Neste momento, a pista está interditada no sentido SC para trabalho içamento do caminhão, verificação do número total de vítimas e perícia. Por estar sendo utilizado guindaste que demanda tempo para desmontagem, mesmo após a operação de retirada dos veículos a rodovia deverá seguir interditada por mais 1h30. Orientação para demais usuários é evitar a rota.

Manifestações em redes sociais

Por meio das redes sociais, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), lamentou a tragédia. "Estavam no auge de suas carreiras, conquistando medalhas e levando o nome do nosso Rio Grande do Sul ao topo em uma competição de grande relevância nacional, o Campeonato Brasileiro Unificado, disputado em São Paulo", disse Leite.



O governador afirmou que entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública para que se mobilize junto às autoridades do Paraná, oferecendo todo o apoio necessário às famílias das vítimas.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou seu perfil no X, antigo Twitter, para manifestar solidariedade a familiares dos atletas. "Com tristeza e pesar, soube da morte de nove pessoas, sendo sete adolescentes, de uma equipe de remo de Pelotas, em um trágico acidente na BR-376, em Guaratuba, Paraná. Não há palavras que possam descrever a dor de perder um filho ou neto. A dor é irreparável. Meus sentimentos e solidariedade aos familiares e amigos das vítimas", disse o presidente.