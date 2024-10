Veja as cinco matérias mais lidas do Jornal do Comércio de 12 a 18 de outubro

As matérias a seguir foram as cinco mais lidas pelos leitores no site do Jornal do Comércio na semana entre 12 e 18 de outubro de 2024. Clique nos títulos para ler o texto completo e fique por dentro dos assuntos mais comentados da semana.1. Zaffari assume food hall e terá "projeto nacional" em cinema de shopping em Porto AlegreFood Hall Dado Bier tem oito operações, incluindo microcervejaria, e espaço para interação. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Patrícia Comunello/Especial/JC.2. Começa obra em paredão branco de loja colada a shopping de Porto AlegreFachada da Leroy Merlin gerou críticas quando Pontal ficou pronto. Matéria: Mauro Belo Schneider. Foto: Mauro Belo Schneider/JC.3. Queijos artesanais gaúchos conquistam novos mercadosSabores peculiares contribuem para conquistar o paladar de um público local cada vez mais interessado na gastronomia e nas características particulares desses produtos. Matéria: Lívia Araújo. Foto: Yeko Photo Studio/Divulgação/JC.4. Shopping com avião da Varig ao lado do Salgado Filho vai expandir operaçãoBoulevard Laçador, com 12 estabelecimentos nas instalações abertas, amplia em área vizinha. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Evandro Oliveira/JC.5. Barranco desmente venda e diz que "oferta é falsa, indevida e não autorizada"Churrascaria Barranco fica na avenida Protásio Alves e tem quase 60 anos de operação. Matéria: Patrícia Comunello (Minuto Varejo). Foto: Google Maps/JC.