Zaffari assume food hall e terá "projeto nacional" em cinema de shopping em Porto Alegre

Novidades em um dos shopping centers do Grupo Zaffari em Porto Alegre situado em uma das regiões mais valorizadas da Capital. O grupo gaúcho, com o maior número desse tipo de empreendimento no Sul do Brasil, assumiu a gestão do food hall existente no local e terá "projeto nacional" para o cinema do Bourbon Country, ao lado do Iguatemi Porto Alegre.

O movimento mostra um reforço na vertente mais ligada a ambientes multiuso e, claro, lazer. Em 2023, a Airaz, gestora de shoppings e galerias comerciais do grupo varejista, criou o Book Hall onde foi a Livraria Cultura. Hoje marcas do setor com operação regional e nacional, papelaria e cafeteria estão no espaço 100% ocupado.

Em nota, a Airaz diz que entrou na gestão do Food Hall Dado Bier em fevereiro deste ano. O espaço fica no segundo piso do Bourbon, quase em frente ao Book Hall. O espaço, com nome mantido e três salões usados para estar, interação e trabalho de frequentadores, tem a microcervejaria (literalmente com equipamentos para produção da bebida) Dado Bier e sete operações gastronômicas.

"O Food Hall passou a ser administrado pela Airaz, com a curadoria original da Dado Bier. A mudança de administração, com a manutenção da marca Dado Bier, reforça a sinergia e o comprometimento das empresas em desenvolver e ampliar as atrações do Food Hall, que já se tornou um símbolo de gastronomia na cidade", explica a gestora de shoppings do Zaffari, em nota para a coluna Minuto Varejo.

O grupo cita ainda que, além do portfólio com "Book Hall, academia, recreação infantil e teatro", ainda vai ter "projeto nacional" com o novo operador de cinema Cinesystem. A meta é tornar o Bourbon Country ainda mais "relevante" como destino de entretenimento de Porto Alegre.