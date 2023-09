Área da Livraria Cultura em shopping do Zaffari vira Book Hall

A icônica Livraria Cultura vai continuar no Bourbon Country, bandeira de complexos comerciais do grupo Zaffari, em Porto Alegre, mas bem menor e inserida em outro tipo de negócio. A área que antes era toda da Cultura agora virou Book Hall no segundo piso do Country, na zona Norte da Capital. A virada ocorreu esta semana.

O Bourbon Coutry tem outro ambiente com mix de operações, mas em gatsronomia. É o Food Hall Dado Bier.

A Cultura manterá a operação, restrita ao mezanino, e fará curadoria do espaço, diz a Airaz, gestora dos shoppings do grupo. A unidade, aberta em 2003, é uma das duas lojas da marca que restaram no País. A outra fica no Conjunto Nacional, na avenida Paulista, em São Paulo, que era a principal da rede.

"Os amantes de livros e da cultura continuarão a contar com um importante ponto de encontro no Bourbon Shopping Country com o Book Hall", garante o empreendimento.

A previsão é que abra uma cafeteria e papelaria no Book Hall. Auditório para 90 pessoas e área para lançamentos e sessões de autógrafos se mantêm. A Chocólatras, que operou no local, já tinha fechado.

A Airaz diz que estarão disponíveis os acervos da Companhia das Letras, LP&M, Alta Books, Citadel, Livraria Cultura e de mais 30 editoras independentes distribuídas pela AJR Editora. São mais de cinco mil títulos. A Paisagem Livraria, com exclusividade para distribuir os livros da Taschen e especializada em publicações de alto luxo, também está no local, acrescenta a gestora.

Roberto Manuel Zaffari, diretor da Airaz, comentou, em nota, a importância das livrarias, "patrimônio cultural de uma sociedade" e disse que espera maior "experimentação do público e sessões de lançamentos e autógrafos" no novo ambiente.

Ricardo Gerzson, gerente operacional da AJR Editora, destacou, na nota, que a característica do novo ambiente vai além de apenas comprar livros.