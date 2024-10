Shopping com avião da Varig ao lado do Salgado Filho vai expandir operação

Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, shopping a céu aberto vizinho prestes a decolar uma expansão. Isso mesmo. A coluna Minuto Varejo confirmou com a direção do Boulevard Laçador, bem ao lado da pista de pousos e decolagens e dos mesmos donos do nova área para receber mais operações no futuro. , em Porto Alegre, voltando a ter voos , e ouma expansão. Isso mesmo. Aconfirmou com a direção do, bem ao lado da pista de pousos e decolagens e dos mesmos donos do Boulevard Assis Brasil , que o empreendimento vai ter

O investimento, que deve agregar novas atrações entre varejo e gastronomia (marca do complexo hoje), será possível graças a um terreno de 3,5 mil metros quadrados adquirido em leilão em 2023, explicam os empreendedores, em nota à coluna.

"Será utilizado (terreno) para a expansão do empreendimento, em projeto que está em fase de estudos", diz o Boulevard Laçador, esclarecendo ainda que "até o momento, não há nenhuma proposta protocolada na prefeitura pela empresa".

A área fica bem ao lado do atual mall (shopping em inglês, mas que no Brasil costuma ter arquitetura mais aberta e passeios). O Boulevard tem este estilo, com as marcas ocupando espaços em diversos prédios baixos e com acessos ao ar livre, por onde os frequentadores conectam as operações.

Hoje o complexo soma 12 estabelecimentos, entre restaurantes de diversos estilos, pizzaria, fast-food, cafeteria, confeitaria, sorveteria e área que unem alimentação e lazer. Estão no Boulevard: 111 Bistrô & Café, Cantina Pastaciutta, Cara de Mau, Di Paolo, Expresso Di Paolo, Gianluca Zaffari, Gran Churros Gourmet, Wow Pop, Madero, Mcdonald’s, Vitiaceri e Zaandam.

A área foi inundada em maio, com a enchente histórica, que causou o fechamento do aeroporto e exigiu obras na pista, que será reaberta dia 21 de outubro. O Boulevard e suas unidades também tiveram de recompor as condições de funcionamento, A mais recente foi a Cantina Pastaciutta. com a enchente histórica, que causou o fechamento do aeroporto e exigiu obras naO Boulevard e suas unidades também tiveram o que foi feito em tempo recorde , voltando em junho com quase todas as unidades, depois restabelecidas.

O Boulevard fica perto da Estátua do Laçador, um dos símbolos de Porto Alegre, e tem ainda uma atração para quem curte aviação: a aeronave DC-3, que foi da antiga Varig, estacionada no jardim do mall. O avião é ponto de visitação, com proposta de experimentar e viajar na história da companhia nascida no Rio Grande do Sul.