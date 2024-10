Faltando uma semana para reabrir, obras no Salgado Filho entram em reta final

As obras de recuperação do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, fechado desde as enchentes de maio, estão na reta final. Faltando exatamente uma semana para a reabertura da pista para voos nacionais, a Fraport, concessionária que administra o terminal, tem publicado nas redes sociais as principais atualizações. Seis escadas e 15 elevadores foram revitalizados, e a climatização já foi reativada. No piso 1, mais de 120 ambientes estão sendo recuperados, além do sistema de combate a incêndio, da parte elétrica e dos equipamentos de TI.Além disso, seis pontes de embarque, que conectam a sala de embarque às aeronaves, foram restauradas. Entre os dias 7 e 11 de outubro, a aeronave GEIV, da Força Aérea Brasileira, esteve no Porto Alegre Airport realizando testes essenciais para a reabilitação da pista. Esses voos são fundamentais para aferir os equipamentos de pouso e decolagem, como os PAPIs e o Localizer/DME.Na última terça-feira, o efetivo do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Canoas (DTCEA-CO) retornou ao Aeroporto Internacional Salgado Filho e participou de uma reunião da Comissão de Segurança Operacional da Fraport. Em vídeo, o Capitão Emilião, Comandante do DTCEA-CO, afirmou que o foco do encontro foi a segurança para o início das operações no dia 21. "Tenho certeza de que esse retorno será muito importante para o Estado do Rio Grande do Sul", destacou.Nas redes sociais do aeroporto, a Latam anunciou que, além dos voos domésticos a serem retomados no dia 21 de outubro, com 10 frequências diárias na primeira semana e 17 na segunda, com destino a São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Curitiba, a partir da primeira semana de janeiro serão retomados os voos internacionais para Santiago (Chile) e Lima (Peru).A Azul confirmou o retorno dos voos domésticos no dia 21 de outubro, com destinos a São Paulo (Guarulhos, Campinas e Congonhas) e Rio de Janeiro (Galeão). Na semana seguinte, serão retomados os voos para Belo Horizonte (Confins) e Curitiba. A companhia também confirmou a volta dos voos regionais a partir de novembro, para Uruguaiana, Pelotas, Santo Ângelo e Santa Maria.A operação, com pista reduzida a 1.730 metros, terá capacidade para receber até 128 voos diários, entre 8h e 22h. Para viabilizar a recuperação, o governo federal publicou, no dia 30 de setembro, uma Medida Provisória que permite à Fraport acessar R$ 425,9 milhões para a reconstrução do aeroporto. A Fraport afirma que a interrupção das atividades e a necessidade de reparar os estragos causados pelas enchentes geraram um impacto financeiro significativo. A estimativa é que a reconstrução do Salgado Filho exija cerca de R$ 1 bilhão.