Boulevard Laçador marca data para reabrir primeiras operações

Aeroporto Internacional Salgado Filho, já tem data para voltar a funcionar. O Boulevard Laçador, que está fechado desde 3 de maio devido à inundação na região - quando também fechou o aeroporto Um dos complexos comerciais e de lazer com ambiente mais aberto e o único bem ao lado do, já tem data para voltar a funcionar. O, que está fechado desde 3 de maio devido à inundação na região - quando também fechou o aeroporto ainda sem data para reabrir -, reabre no dia 24 deste mês.

Expresso Di Paolo, Zaandam, uma das últimas marcas a estrear no Boulevard , e Madero e a sorveteria Gianluca Zaffari. Segundo o complexo, vão voltar a operar daqui a sete dias os restaurantes, ee a sorveteria

Até julho, outros três estabelecimentos devem estar abertos.

Mais de 120 pessoas atuam na limpeza e recuperação das estruturas. As obras ocorrem internamente, nas instalações de gastronomia, e no entorno, no lado externo, onde estão sendo refeitos canteiros atingidos pela água, com movimentação de máquinas.

Em julho, o Boulevard prevê a volta do Galeto Di Paolo, McDonald's e Cantina Pastaciutta.

Uma das atrações do complexo, a aeronave DC-3 foi parcialmente atingida pela água, diz a direção do centro comercial: "Já foi limpo e está em ótimo estado de conservação e deve ser reaberto para visitação em julho".